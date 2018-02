Serie A: Fiorentina-Chievo 1-0

Le parole dei protagonisti al termine

VIDEO — L'ex Cristiano Biraghi, alla 100ª presenza in Serie A, ha ritrovato il gol dopo 41 presenze senza reti, e la Fiorentina ha vinto in casa contro il Chievo, senza subire alcun gol, come nelle ultime tre. I viola non vincevano in casa da cinque gare di campionato. Il Chievo ha invece perso sei trasferte di fila: eguagliato il record negativo del club in Serie A.

Il Chievo ha tentato un solo tiro in tutto il primo tempo: solo contro la Juventus (zero) ha fatto peggio nei primi 45 minuti di un match di questa Serie A. Inoltre, solo contro la Juventus (quattro) la Fiorentina ha subito meno tiri rispetto a questo match (cinque). Nessun giocatore del Chievo oggi è riuscito ad effettuare più di un solo tiro in questo match. Giovanni Simeone invece ha preso parte attiva a sei dei 14 tiri della Fiorentina: due conclusioni, quattro occasioni create per i compagni.

Il tabellino del match

Marcatori: 6’pt Biraghi.

ACF Fiorentina: Sportiello, Pezzella, Astori, Vitor Hugo, Biraghi, Cristoforo (25’st Dabo), Benassi, Veretout, Chiesa (43’st Gil Dias), Falcinelli (43’st Thereau), Simeone.

A disposizione: Ghidotti, Dragowski, Laurini, Gaspar, Zekhnini, Saponara, Eysseric, Olivera, Lo Faso.

Allenatore: Stefano Pioli.

A.C. ChievoVerona: Sorrentino, Cacciatore, Bani, Gamberini (45’pt Dainelli), Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj (36’st Pellissier), Bastien (1’st Meggiorini); Pucciarelli, Inglese.

A disposizione: Seculin, Confente, Tomovic, Cesar, Depaoli, Gobbi, Rigoni, Gaudino, Stepinski.

Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Sig. Rosario Abisso di Palermo.

Ammoniti: Simeone, Meggiorini.

Recuperi: 2’ e 5’.