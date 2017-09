Niccolò lavorava al Mercato Centrale

Il Consorzio del Mercato Centrale ha promosso una serata di preghiera per Niccolò Ciatti, il giovane di Scandicci aggredito e picchiato a morte in una discoteca a Lloret de Mar in Spagna.

Niccolò lavorava al Mercato Centrale. I colleghi del Mercato, i cittadini del Quartiere e tutti coloro che vorranno essere presenti, renderanno un omaggio a Niccolò e alla sua Famiglia, che sarà presente alla veglia, GIOVEDÌ 7 settembre alle ore 21,00 nella Basilica di San Lorenzo.