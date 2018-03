Sequestrati a Firenze altri veicoli senza assicurazione e revisione

Tra i multati nel posto di controllo in via Sestese una donna che ha collezionato in una sola volta quattro multe per oltre 5mila euro

Continuano i controlli della Polizia Municipale mirati alla sicurezza stradale. Ieri una pattuglia del distaccamento di Rifredi hanno effettuato un posto di controllo in via Sestese pizzicando quattro auto senza assicurazione e non solo per quasi 10.000 euro di sanzioni. Due oltre alla mancanza di copertura assicurativa (sanzione da 849) sono risultate sottoposte anche alle cosiddette “ganasce fiscali”, ovvero il provvedimento di fermo previsto in caso di tasse o altri oneri non pagati (sanzione da 777 euro) mentre la terza è risultata anche priva di revisione (169 euro). Ma è sulla quarta auto che si sono concentrate la metà delle sanzioni. Gli agenti hanno fermato un’automobilista 38enne residente a Campi Bisenzio che ha collezionato ben quattro sanzioni in una sola volta per quasi 5.400 euro. La Renault Clio di proprietà del marito della donna era senza assicurazione (849 euro); poi visto che la conducente si è rifiutata di trasportare il mezzo a proprie spese presso un’area privata per lei sono scattate una multa da 1.835 euro e il ritiro della patente ai fini della sospensione da uno a tre mesi. E i guai per lei non sono finiti qui. Da ulteriori controlli, il veicolo è infatti risultato sospeso dalla circolazione da ottobre 2017 per mancanza revisione. Per questo è scattato un verbale da 1.935 euro. L’auto era inoltre sottoposta a ganasce fiscali e quindi la donna dovrà pagare anche un’altra sanzione di 777 euro.