Senza patente su auto non assicurata e non revisionata, pensionata fermata e multata 

Contestati verbali per oltre 6.000 euro. Il veicolo è stato sequestrato

Non poteva guidare da dieci anni tuttavia questo non le ha impedito di salire sulla sua auto e guidare per le strade di Novoli. Ma è incappata in un controllo di routine della Polizia Municipale che l’ha multata per oltre 6.000 euro. La protagonista della vicenda è una pensionata di 66 anni, residente a Firenze, fermata ieri mattina in piazza Puccini da una pattuglia degli agenti del distaccamento Fortezza. Dalla verifica dei documenti è emerso che la patente della donna era stata revocata nel 2008 e che la sua vecchia Fiat non era né assicurata né revisionata. Per questo la Polizia Municipale le ha contestato diversi verbali per un totale di 6.018 euro. Per il veicolo sono scattati il fermo amministrativo per tre mesi e il sequestro ai fini della confisca.