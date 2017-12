Senza patente e assicurazione chiede informazioni alla municipale

Maxi multa e auto sequestrata

Si è fermato a chiedere informazioni su dove poter parcheggiare ad una pattuglia della polizia municipale in servizio nei pressi del tribunale di Firenze, e gli agenti gli hanno risposto. Ma qualcosa nell’atteggiamento del giovane è sembrato strano agli uomini della municipale e quindi hanno fatto un accertamento sulla targa del veicolo. La sensazione degli agenti era corretta perché l’auto è risultata essere non assicurata da oltre un anno. Una volta raggiunto il ragazzo nel parcheggio precedentemente indicato, la Municipale ha anche appreso che il giovane automobilista non aveva neanche mai conseguito la patente. Alla luce di questo gli agenti gli hanno contestato un verbale da 5.000 euro ed hanno sottoposto l’autoveicolo a fermo amministrativo per tre mesi per guida senza patente ed al sequestro ai fini della confisca per la mancanza della copertura assicurativa.