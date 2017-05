Selezioni dello Zecchino d'Oro a Firenze

Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 10 anni

Lunedì 22 e martedì 23 maggio 2017 nella Parrocchia della SS. Annunziata in via Gino Capponi, 1 a Firenze si svolgeranno le selezioni dei piccoli cantanti per lo Zecchino d'Oro 2017. Questa fiorentina sarà l'unica tappa toscana per chi desidera partecipare alle selezioni.

I bambini che supereranno questa prova andranno direttamente alle finali nazionali che si terranno presso l'Antoniano di Bologna i primi di settembre, dove saranno selezionati i solisti che parteciperanno alla 60° Edizione della storica trasmissione RAI.

Per partecipare alle selezioni é sufficiente iscriversi, attraverso il sito www.selezionizecchinodoro.it. Le selezioni inizieranno il pomeriggio di lunedì 22 e proseguiranno per tutta la giornata di martedì 23. Già oltre 130 i bambini iscritti, ma sarà possibile iscriversi fino a domani, venerdì 19 maggio.

Le selezioni avverranno nella sede storica del Piccolo Coro Melograno dei Fiori del Melograno e Fuori dal Coro, i tre cori fiorentini conosciuti a livello nazionale, che accolgono più di 100 bambini e ragazzi.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Antoniano tel. 051 3940206 – 051 3940216, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì nell’orario 14.00 -17.00.