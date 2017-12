Seduta straordinaria del Consiglio comunale al Carcere di Sollicciano

Lunedì 11 dicembre dalle ore 15. Tra i promotori l'associazione per l’iniziativa radicale “Andrea Tamburi”

Il Consiglio comunale è convocato per lunedì 11 dicembre, dalle ore 15,00 presso il Carcere di Sollicciano per una seduta tematica su “Problematiche relative alla vita delle presone private della libertà e del personale di sorveglianza della casa Circondariale di Sollicciano”. La seduta si aprirà con l'intervento di Fabio Prestopino e Carlo Berdini della direzione del Carcere.

A seguire gli interventi di Margherita Michelini, Direttrice Casa Circondariale Mario Gozzini; di un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia; di Claudio Caretto, Tribunale di Sorveglianza; Antonio Fullone, Provveditore Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Toscana e

Umbria; Dario Nardella, Sindaco; Sara Funaro, Assessore al welfare; Rappresentanti dei detenuti (femmine, maschi, transessuali); Franco Corleone, Garante Regionale dei diritti dei detenuti; Eros Cruccolini, Garante del Comune di Firenze; Massimo Mencaroni, Comandante della casa circondariale a nome degli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio a Sollicciano, e di altri operatori all'interno dell’Istituto Penitenziario di Sollicciano. Seguiranno gli interventi dei consiglieri comunali. La seduta del Consiglio comunale non sarà aperta al pubblico, e l'ingresso sarà consentito unicamente ai rappresentanti delle istituzioni e alla stampa accreditata.

“Lunedì prossimo si terrà dentro il carcere di Sollicciano un Consiglio comunale straordinario sui problemi dell’istituto penitenziario fiorentino. Un Consiglio importante, richiesto con determinazione e insistenza negli ultimi mesi da alcune delle persone che da anni sono in prima fila nella lotta per risolvere i tanti problemi del carcere fiorentino. Mi riferisco a Don Vincenzo Russo, cappellano del carcere, a Tommaso Grassi, Consigliere comunale del gruppo ‘Firenze riparte a Sinistra’, agli amici della Camera Penale fiorentina e del suo Osservatorio Carcere, e ai militanti radicali dell’associazione ‘Andrea Tamburi’. Il Consiglio si farà e me ne rallegro, ma tradirei il mio impegno se non segnalassi uno dei rischi, forse il principale, di un Consiglio in carcere: la trasformazione, anche involontaria, dell’evento in una surreale passerella di politici e personalismi. Un rischio che deve essere evitato per non tradire le attese riposte in questo Consiglio da chi il carcere lo vive sulla propria pelle: detenuti, lavoratori, operatori e volontari dell’area carceraria. Suggerisco, perciò, a quanti parteciperanno al Consiglio di lunedì di ambire unicamente a osservare e capire il carcere fiorentino per quello che è oggi: una discarica sociale, dove tutto è difficile, anche curare la propria igiene, o un malanno di stagione, o fare il proprio lavoro secondo il dettato della Costituzione. Saluto infine l’arrivo del nuovo direttore di Sollicciano, Fabio Prestopino, persona di grande esperienza e sensibilità. La sua dichiarazione di apertura per una forte interazione tra il carcere e la municipalità fa ben sperare e noi radicali ci attendiamo di instaurare con questa sua nuova direzione una proficua e sincera collaborazione. Va, infatti, intensificato e reso agibile il rapporto tra città e carcere per poter finalmente riattivare, nella pienezza del dettato costituzionale, il complesso dei percorsi di rieducazione e reinserimento sociale del detenuto.”