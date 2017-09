​Scuola, Fiera Didacta Italia a Firenze

Importante evento internazionale sull’istruzione. Dal 27 al 29 settembre alla Fortezza 90 workshop e 150 espositori

Dal 27 al 29 settembre la città di Firenze ospita alla Fortezza da Basso Fiera Didacta Italia, la prima edizione italiana di Didacta International, il più importante appuntamento fieristico dedicato alla scuola che si tiene in Germania da 50 anni. Sono 4.000 i docenti iscritti ai 90 workshop in programma mentre gli espositori nazionali ed esteri sono 150 su un’area estesa di 25.000 mq.



La manifestazione è stata presentata oggi a Roma da Valeria Fedeli, Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Cristina Grieco, assessore Regione Toscana all’Istruzione; Dario Nardella, Sindaco di Firenze; l'assessora al turismo Paola Concia; Giovanni Biondi, Presidente Indire; Leonardo Bassilichi, Presidente Firenze Fiera; Wassilios E.Fthenakis, Presidente Didacta International. Presente la Vicesindaca e assessora all'educazione Cristina Giachi che è anche presidente della commissione istruzione, politiche educative ed edilizia scolastica dell'Anci.

La Fiera nasce con l’obiettivo di innovare la didattica, favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione e creare un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore. La manifestazione è rivolta in particolare a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori oltre a professionisti e imprenditori del settore scuola e tecnologia.

Fiera Didacta Italia è organizzata da FirenzeFiera in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze e con Didacta International, grazie al supporto di Camera di Commercio italiana per la Germania (Itkam) e di Florence Convention & Visitors Bureau. Fiera Didacta Italia è patrocinato dal Miur, dal Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca in Italia, dal Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni, da Unioncamere e da Assocamerestero. Tra i partner c'è Anci che organizza la giornata del 28 settembre sulla refezione scolastica.



«Dobbiamo essere molto soddisfatti di questa prima edizione di Fiera Didacta Italia - ha detto la Ministra Fedeli - È un’importante sfida. Un segnale dell’apertura del sistema di istruzione e formazione italiano al confronto, che è sia interno che internazionale. E che ha come obiettivo l’innovazione della filiera italiana del sapere, dell’istruzione e della formazione, come passo necessario per governare i cambiamenti in atto nelle nostre società e come occasione di crescita per le nuove generazioni e per il Paese su percorsi inediti. Firenze ospiterà nei prossimi giorni 150 espositori italiani ed esteri, enti, associazioni, imprese. Saranno oltre 3.000 le docenti e i docenti che parteciperanno agli 85 workshop che approfondiranno temi come l’innovazione del modello educativo, la robotica o lo studio di nuovi arredi e tecnologie per i nostri istituti. Si creerà un ambiente stimolante di dialogo e di riflessione, anche grazie all’incontro con le esperienze di successo di paesi europei che possono offrire spunti per le iniziative di questo genere in Italia. Con la legge 107 e con i decreti attuativi approvati ad aprile di quest’anno abbiamo cambiato verso. Continuiamo nel nostro impegno con la collaborazione di tutte e di tutti coloro che compongono la comunità educante».



«E’ per noi un grande onore ospitare Didacta, la più importante fiera sui temi della scuola e dell’educazione che per la prima volta esce dalla Germania e sceglie la nostra città - ha dichiarato il sindaco Nardella - per tre giorni, la Fortezza da Basso sarà un luogo di dialogo, confronto e buone pratiche sul mondo della scuola e dell’innovazione. Sono felice che il nostro Paese e Firenze possano presentare al mondo una fiera dedicata alla scuola e faremo il possibile perché l'Italia possa sentirsi orgogliosa di questa manifestazione. Non posso che essere grato alla Ministra per aver creduto nella nostra città e a Paola Concia per la sua operatività poiché fin dall'inizio ha lavorato perché Didacta potesse venire a Firenze. La nostra città porta quotidianamente un grande contributo all'innovazione nel campo dell'istruzione e della scuola e la presenza in città di Indire per noi é molto importante: non é una targhetta da mettersi al petto, ma é un elemento compenetrato con la vita della nostra comunità. Tra Indire e la città c'è un rapporto reale, tangibile, fatto di scambi ed esperienze. Abbiamo voluto dedicare Didacta a don Lorenzo Milani, per dare un segnale di attenzione proprio al ruolo educativo e formativo che deve avere la didattica sull’esempio di un grande prete che dell’insegnamento fece la sua missione di vita».



«La Regione Toscana – ha commentato l'assessore Grieco - partecipa al comitato organizzatore di Didacta Italia 2017 e sarà presente all'interno della fiera con un proprio stand, realizzato grazie ai finanziamenti FSE, nel quale abbiamo voluto valorizzare le eccellenze del modello toscano di educazione e istruzione, attraverso la presentazione e l’illustrazione di progetti ed iniziative realizzate dai nostri studenti nell'ambito delle azioni di sistema promosse dalla Regione.

Inoltre un ricco programma di seminari tecnici, rivolti a tutto il mondo della scuola, animerà quotidianamente l’area fieristica della Regione Toscana, rappresentando una occasione di condivisione e riflessione sullo stato dell'arte e sul futuro della formazione».



«I sistemi di formazione sono stati promossi in tutto il mondo - ha sottolinearo Wassilios E.Fthenakis - la varietà del genere umano, delle culture e il progresso tecnico influenzano sempre di più il lavoro negli asili, nelle scuole e nelle aziende – in Germania così come in Italia. Il modo in cui l’accesso all’istruzione possa diventare sempre più equo, è una tema che si colloca ben oltre i confini nazionali. Quali sono i provvedimenti necessari? Come e dove studieremo in futuro? Didacta vorrebbe rispondere a queste domande, sia in Italia, sia in Germania. Il desiderio dell´Associazione Didacta è quello di costruire a Firenze un punto d´incontro che consenta di discutere questo tema specifico, un luogo in cui tutti i soggetti coinvolti nel campo della Formazione posano confrontarsi sui temi e sugli sviluppi più attuali».

L’organizzazione dei workshop è curata dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) che è partner scientifico della manifestazione mentre l’università telematica IUL è partner tecnico.

«Didacta - ha rilevato Giovanni Biondi - è il primo evento nazionale dedicato all’innovazione del modello educativo che coniuga uno spazio espositivo che, pur essendo la prima edizione, è molto esteso, con 90 workshop. Questi sono articolati in 6 grandi contenitori che propongono altrettanti punti di vista rispetto però ad un unico tema: quello della trasformazione del modello educativo nei suoi caratteri fondamentali. Spazi, tempi, strumenti, contenuti del fare scuola saranno quindi al centro del dibattito che si svolgerà nei tre giorni di Didacta».



La Fiera ospita aziende della filiera della scuola e dell’istruzione: dal settore dell’editoria alle tecnologie informatiche, dall’arredo alla refezione, e propone workshop su innovazione del modello educativo, robotica, collaborazione con le scuole europee come valore aggiunto per l’innovazione della didattica, e lo studio di nuovi arredi e tecnologie integrate nelle scuole. Ampio spazio è rivolto ai temi riguardanti l’innovazione della didattica con i metodi di promozione di competenze strategiche, il CLIL e TELL (Technology Enhanced Language Learning), Scientix e tutte le tecniche di miglioramento dei processi educativi, come la progettazione didattica per competenze e la didattica laboratoriale. A questi temi si aggiungono quelli dedicati all’approccio musicale, con la partecipazione di personalità di grande livello, come ad esempio Paolo Fresu, chiamato a promuovere l’esperienza musicale precoce nei servizi educativi. Altri workshop riguardano Quando lo spazio insegna, interamente dedicati alle aule 3.0 dove le nuove tecnologie per l’apprendimento possono essere sperimentate all’interno di allestimenti personalizzati, idonei alla progettazione della scuola del futuro. Fiera Didacta Italia è inserita dal Miur tra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti.



Per i workshop vengono usati i seguenti metodi: debate, sul palco i relatori sono disposti l'uno di fronte all'altro e a turno espongono le proprie tesi, le discutono e si confrontano. Un moderatore interviene per gestire tempi e flussi della comunicazione; didattica immersiva, arredamento modulare con attrezzature informatiche e connettività potenziata, con i partecipanti che “vivono” un’esperienza innovativa in spazi attrezzati con tecnologie utilizzabili direttamente dai partecipanti; talk, un grande schermo alle spalle del palco a semicerchio.

Nei tre giorni di Didacta nella Sala Congressi si svolgeranno inoltre convegni nazionali di grande rilievo aperti a tutti: programma Erasmus+, eTwinning, Avanguardie Educative, Piccole Scuole e Traineeship. Infine, la Fiera si sviluppa anche fuori le mura della Fortezza, con Didacta Off, una serie di appuntamenti (seminari, spettacoli teatrali e cinema) rivolti principalmente ai giovani.



«Per l’Italia – ha ricordato Leonardo Bassilichi, Presidente di Firenze Fiera - è un grandissimo successo essere riusciti a portare, per la prima volta fuori dalla Germania, Fiera Didacta, il più grande appuntamento fieristico sul mondo della scuola e dell'istruzione. Non solo per la rilevanza dell’appuntamento, ma per i temi affrontati: innovazione della didattica, accesso alle nuove tecnologie e, di conseguenza, creare nuove connessioni fra il mondo della scuola e quello del lavoro sono le carte vincenti per dare impulso al Paese di domani. Diffondere nuovi metodi di formazione, scambiarsi esperienze e studiare le buone pratiche attivate in Italia e nel mondo in un settore così strategico è una straordinaria occasione di crescita per tutto il Paese. Sono contento che Firenze Fiera e la sua Fortezza da Basso sia stata giudicata il luogo ideale. A espositori, docenti e visitatori do un caloroso benvenuto. Così come desidero ringraziare tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, che hanno consentito di trasformare una bella intuizione in realtà».

«Siamo estremamente orgogliosi di ospitare questo evento – ha detto Carlotta Ferrari, direttrice del Firenze Convention and Visitors Bureaue - ringraziamo l'Assessora Concia per avere avuto l'intuizione di creare un'edizione italiana della fiera scolastica più importante del mondo. Come Firenze Convention and Visitors Bureau abbiamo lavorato insieme agli operatori locali e all'Assessora per riuscire ad offrire ai partecipanti la migliore edizione possibile in termini di accoglienza e di proposta culturale. Per farlo, saremo presenti con uno stand dove, grazie ai nostri Soci e partner, presenteremo la destinazione e i prodotti turistici e culturali studiati ad hoc per scuole, docenti e studenti, primo fra tutti il nostro portale destinationflorence.com.

Un ringraziamento particolare va anche al nostro Socio Firenze Fiera Congress and Exhibition Centre, organizzatore dell'evento. Vi aspettiamo a Firenze».

Secondo Emanuele Gatti, presidente ITKAM «i brillanti risultati sull’occupazione giovanile in Germania dipendono in buona misura dal sistema di formazione professionale. Per questo ITKAM (Camera di Commercio Italiana per la Germania) si è impegnata in Didacta Italia per trasferire le opportune conoscenze del modello tedesco integrabili nel sistema di formazione italiano».



Per Grazia Fimiani, direttore risorse umane ed organizzazione Eni «Eni è orgogliosa di contribuire alla promozione in Italia di un sistema di education capace di integrare il primario ruolo formativo ed educativo delle istituzioni scolastiche e universitarie con la capacità delle imprese di trasmettere conoscenze e competenze aziendali, cultura del lavoro, e, nel caso di Eni, cultura dell’energia e del rispetto dell’ambiente. Attraverso la partecipazione a Didacta continua il nostro dialogo con le scuole, recentemente consolidatosi con i progetti di alternanza e apprendistato, avviati in attuazione del Protocollo d’Intesa firmato con il MIUR e il MLPS».



Tutte le informazioni sono reperibili sul sito http://fieradidacta.indire.it.