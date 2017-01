Scritta contro la polizia sulla facciata di Palazzo Vecchio

Lunedì si procederà all'intervento di ripulitura

«+ Cladestini – celerini». La scritta (grande come un foglio A3 e realizzata con una vernice spray di colore nero) è comparsa questo pomeriggio su una facciata di Palazzo Vecchio, lato via dei Leoni. Sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti per individuare l'autore (o gli autori) del gesto. Al momento la scritta è stata coperta, lunedì si procederà all'intervento di ripulitura. «Un’offesa inaccettabile alla città - ha commentato l’assessore alla polizia municipale Federico Gianassi – si tratta di teppisti da condannare, da isolare e che speriamo siano individuati quanto prima».

Dopo il rogo nel ExAiazzone di Sesto Fiorentino –in cui Ali Muse ha perso la vita nel tentativo di recuperare i documenti di ricongiungimento familiare dalle fiamme– gli occupanti dell'ExAiazzone, hanno manifestato oggi in piazza San Marco. il Centro Popolare Autogestito Fi-Sud ha contestualmente diffuso un comunicato on line in cui se la prende con il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico e la proposta di smistare i rifugiati in dormitori sparsi in tutta la provincia di Firenze almeno sino a marzo.

La proposta dell’amministrazione è stata per altro respinta da chi abitava nel capannone di Sesto. Dalla scorsa settimana un palazzo abbandonato in città, in zona Parterre, è stato occupato dalle stesse famiglie.