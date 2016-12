Terremoto a Castelfiorentino: magnitudo 2.0, non si registrano danni

Sequenza sismica in Italia centrale: in quattro mesi più di 40.000 scosse

Un terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato in provincia Firenze con epicentro a Castelfiorentino alle ore 7:56:48 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.62, 11.01 ad una profondità di 10 km. Non si registrano danni a persone o cose.

A 4 mesi dal terremoto del 24 agosto scorso, di magnitudo M 6.0, che alle ore 3.36 ha colpito le province di Rieti e Ascoli Piceno,lasequenza sismica in Italia centrale ha superato le 40.500 scosse, interessandoun'area molto estesa tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. A oggi, alle 14.00 del 24 dicembre, sono circa 880 i terremoti di magnitudo compresa tra 3 e 4; 50 quelli di magnitudo compresa tra 4 e 5;5 quelli di magnitudo maggiore o uguale a 5localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La mappa della sequenza sismica in Italia Centrale dal 24 agosto ad oggi, 24 dicembre. Le stelle sono gli eventi di magnitudo uguale o maggiore di 5.0. I più forti terremoti, oltre quello con cui la sequenza è iniziata, sono: quello di magnitudo M 5.4, avvenuto alle ore 04:33 del 24 agosto; quelli del 26 ottobre delle ore 19.10 e delle 21.18 italiane, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9; infine l’evento del30 ottobre, alle 07:40 ora italiana di magnitudo M 6.5. Sotto l'evoluzione della sequenza iniziata il 24 agosto 2016.

Numero giornaliero di terremoti e cumulata del numero degli eventi sismici nell'area interessata dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto. Le analisi proseguono per seguire attentamente l’andamento delle scosse, per una mappatura di dettaglio degli effetti di superficie, per realizzare dei modelli di faglie che riescano a tener conto di tutti gli elementi osservati sul terreno e dal satellite.