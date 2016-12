Scoop! con Katia Beni & Anna Meacci.

venerdì 30 dicembre ore 21.00 sabato 31 dicembre ore 22.00 al Teatro Puccini di Firenze UNICOOPFIRENZE presenta...

Scoop!

di Katia Beni, Donatella Diamanti, Anna Meacci

regia: Letizia Pardi

scene & luci: Riccardo Gargiulo

cura del movimento: Annalisa Cima

musiche originali: Raffaele Natale

organizzazione: Antonella Moretti

Dopo il grande successo dello spettacolo cult teatrale TICKET&TAC, Katia Beni e Anna Meacci tornano insieme per una nuova sfida, alto tasso di provocazione.

Anche in questa produzione, si affronteranno temi importanti: cooperazione, onestà, responsabilità, solidarietà, coerenza, trasparenza, partecipazione… Questi alcuni tratti distintivi del lavoro di ricerca artistica: una donna molto sola e una molto circondata. Una snob col carrello vuoto e una barbona col carrello pieno.

Un maniaco della solidarietà e un senegalese stressato. Una cliente nervosa e una commessa paziente. Una cliente paziente e una commessa nervosa.

E il supermercato come arena in cui questo spaccato di umanità dovrebbe transitare, come si conviene ai non luoghi, senza alcun tratto distintivo…

Ma siamo sicuri che sia proprio così? Katia Beni e Anna Meacci, con il loro talento e la comicità che le contraddistinguono, metteranno come sempre in gioco e in scena loro stesse, a dimostrare che il mondo è vario sempre e comunque, ma perché possa essere anche bello serve un po’ di impegno.

Ed è questo il loro SCOOP!



Biglietti per la replica di venerdì 30 dicembre

I settore € 20,00

II settore € 16,00

(diritti di prevendita esclusi)

I biglietti per la replica di sabato 31 dicembre sono esauriti.

La biglietteria del Teatro Puccini è aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 16.00 alle 19.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.



Acquisto on line su www.boxol.it

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

Teatro Puccini ,Via delle Cascine 41 - 50144 Firenze Tel. 055.362067-

www.teatropuccini.it

info@teatropuccini.it