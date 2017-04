Scomparso da Pistoia: trovata a Prato l'auto del vivaista

A segnalare il ritrovamento dell'auto è la sorella del vivaista scomparso da Pistoia

Il messaggio lanciato su Facebook è stato immediatamente condiviso da chi si è messo sulle tracce dell'uomo per aiutare gli agenti di Pistoia nelle ricerche.

Scrive la sorella di Moreno: "L'automobile di mio fratello, Moreno, è stata ritrovata alla Stazione di Prato. Si chiede a tutti coloro che sono transitati da quella stazione dalle 18.00 di mercoledì 29.03.2017, in poi di contattare la squadra mobile di Pistoia. La famiglia ringrazia la Squadra Mobile della Polizia di Stato per l'impegno. Vi preghiamo di non speculare sul dolore dei familiari, rispettando la privacy, evitando commenti e telefonate. Grazie anche a tutti coloro che gentilmente hanno condiviso. Vorremmo con il vostro impegno ritrovare Moreno".



Era uscito dalla sua casa di Chiazzano, frazione di Pistoia, mercoledì 29 marzo e da allora non vi ha più fatto ritorno.

L'uomo di 57 anni è proprietario di un'azienda agricola e nel pomeriggio aveva detto alla moglie di avere un appuntamento per sbrigare delle pratiche legali, ma sarebbe rientrato in serata. Così non è stato.



La sua automobile una Chrysler Voyager di colore blu ritrovata a Prato consente adesso di raccogliere nuove informazioni sul percorso effettuato dall'uomo sulle strade della Toscana, ma apre anche alla possibilità che possa aver cambiato mezzo di trasporto, da qui l'appello della sorella rivolto a quanti potrebbero averlo visto in Stazione.