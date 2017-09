​Sciopero regionale dei ferrovieri: nuova aggressione a capotreno

Iniziativa promossa da Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast, Ugl e Orsa della Toscana

Proprio nel giorno dello sciopero si è verificata un'altra aggressione, stavolta in Valdarno. Lo sciopero di oggi ha registrato una partecipazione altissima dei lavoratori di Trenitalia, raggiungendo nel settore di Protezione Aziendale di RFI quasi la totalità degli addetti.

Le Segreterie Regionali e le RSU/RLS, "esprimono grandissima soddisfazione per la riuscita dello sciopero e sanno che questo consenso dovrà servire ancor di più, per spronare tutti gli attori (Regione, Prefetture, Aziende) a far sì che questi gravi atti di violenza non si verifichino più.

Proprio durante la preparazione dello sciopero, nella tarda serata di ieri sera, un altro episodio di aggressione ai danni di un Capo Servizio Treno si è verificato in Valdarno. Spintoni e sputi da parte di un viaggiatore sono stati rivolti al ferroviere che stava svolgendo le proprie mansioni. Su questo tema, non abbasseremo mai l’attenzione".