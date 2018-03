Sciopero Aeroporto di Firenze: fermo 8 ore il personale delle società di handling

Gli scorsi 21 novembre 2017 e 19 gennaio 2018 effettuate una prima e una seconda azione di sciopero nazionale

Proclamazione della terza azione di sciopero dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno 8 maggio 2018, di tutto il personale dipendente delle società di handling aeroportuale, ai sensi della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del trasporto aereo (Delibera della Commissione di Garanzia n. 14/387 del 13 ottobre 2014).

"In data 21 novembre 2017 e 19 gennaio 2018 si sono effettuate una prima e una seconda azione di sciopero nazionale, a seguito della quale non si è manifestata da parte datoriale nessuna, seria e dignitosa, intenzione di procedere a ricomporre la delicata vertenza della mancata applicazione del CCNL del Trasporto Aereo – Sezione Specifica Handlers, accordo dell’11 dicembre 2015, in particolare in riferimento alla previsione dell’adeguamento alla tabella comprensiva degli aumenti, a partire dal 1 luglio 2017 della paga oraria per ilcalcolo degli “istituti variabili ed incentivanti”.



Le Segreterie Nazionali, "dopo aver proceduto alla ripetizione delle procedure di raffreddamento ai sensi dell’art.32 della disciplina di settore, proclamano una nuova azione di sciopero dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno 8 maggio 2018, di tutti i lavoratori e le lavoratrici, dipendenti delle Società di handling aeroportuale" spiegano FILT/CGIL(A. Rocchi) FIT/CISL(E. Fiorentino) UIL TRASPORTI(C. Tarlazzi) UGL Trasporto Aereo(F. Alfonsi)