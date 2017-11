Scendi in campo al Fiorentina Store Duomo con Best 11 Fiorentina

Il nuovo gioco da tavolo tutto calcistico

Il 2 novembre dalle ore 18:00 al Fiorentina Store Duomo di Firenze, in via Borgo S. Lorenzo 9, Best 11 presenta il gioco da tavolo per ACF Fiorentina.Il gioco nasce dall’idea di due amici tifosi di calcio, Paolo Tranchina e Lorenzo Cavalli, ed è stato sviluppato graficamente da Iulia Malega (graphic designer).

“L’idea era quella di creare un gioco che non fosse semplicemente un gioco sul calcio, ma fosse percepito come il gioco della propria squadra del cuore”, spiega Paolo Tranchina, già autore di 2WW un gioco strategico di carte sulla seconda guerra mondiale.

Da quel momento la sfida è iniziata grazie al supporto e alla dedizione di Valter Moro, direttore di Fabbrica dei Segni di Novate Milanese (cooperativa sociale di tipo B che ha per scopo quello di avviare e gestire attività produttive con la finalità di favorire l’inserimento lavorativo di persone provenienti da realtà svantaggiate) che ha dato loro fiducia finanziando il progetto. Best 11 ha iniziato la sua avventura con la squadra dell’Inter, in seguito è stato presentato ad altri team di seria A da Vincenzo Colella (project manager) e Genny Leone (communication marketing manager) con il supporto legale dell’avvocato Lucia Bianco, esperta in diritto sportivo.

Oggi sono 11 le squadre partecipanti:Fiorentina, Atalanta, Bologna, Genoa, Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino.

Ogni scatola consente ad un massimo di 5 giocatori di partecipare alla partita, ma è possibile giocare a Best 11 sfidando i propri amici con squadre diverse dalla vostra.Il gioco è disponibile online e presso le edicole, i Toys Center, i migliori negozi di giocattoli e gli store ufficiali delle squadre.