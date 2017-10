​Scandalo diamanti: Confconsumatori Prato punta ai risarcimenti

L’attesa pronuncia dell’Antitrust potrebbe essere il punto di svolta per i risparmiatori

Vendita di diamanti da investimento. "Hanno convinto i consumatori che l’investimento sul diamante fosse solido e sicuro, ma l’Antitrust ha fatto luce sulla scorrettezza di imprese venditrici e banche per informazioni ingannevoli e omissive" commenta Confconsumatori che aggiunge "l’Antitrust ha finalmente concluso due lunghe istruttorie e si è pronunciata in tema di irrogando pesanti sanzioni alle società venditrici e alle banche" una decisione attesa, che aprirebbe prospettive di risarcimento per i consumatori danneggiati.

“Le stesse banche e società che, fino a qualche giorno fa – precisa Marco Migliorati presidente della Confconsumatori - rispondevano alle lettere inviate dalla nostra associazione sostenendo la correttezza del proprio operato, ora sono state smentite all’Antitrust. L’Antitrust ha ritenuto ingannevoli ed omissive le modalità di offerta dei diamanti come forma di investimento ed ha sanzionato per complessivi 15,35 milioni di euro le società".

Confconsumatori Prato stava già trattando alcuni casi di risparmiatori pratesi coinvolti e con i propri legali era già giunta a identiche conclusioni, ora confermate dall’Antitrust “Stiamo predisponendo le azioni per ottenere il rimborso delle cifre investite per l’acquisto di diamanti – precisa Migliorati – e ci costituiremo parte civile nel prossimo processo penale che si aprirà se l’indagine della Procura di Milano arriverà a conclusione positiva. Per chi fosse interessato può contattare il 3804640227 e fissare un appuntamento con i legali dell'associazione".