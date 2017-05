SBK, Chaz Davies domina a Imola

Due giorni da tutto esaurito all'autodromo Enzo e Dino Ferrari che ha visto la presenza di 75mila persone

Il britannico Chaz Davies su Ducati ha conquistato gara 1 e gara 2 mandando in delirio il pubblico di Imola. Due gare da incorniciare per il 30 pilota Ducati che lo portano a quota quattro vittorie consecutive a Imola, nonché ad aggiudicarsi l'ottava doppietta in carriera.

Pubblico delle grandi occasioni all'autodromo Enzo e Dino Ferrari, complice sicuramente il fine settimana di sole, che ha visto il tutto esaurito e la presenza di 75mila persone sugli spalti.

Fotografie di Marco Savino