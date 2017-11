Sapori toscani Dop in trasferta a Londra

Mercoledì 22 novembre giornata di seminari e degustazioni presso la Lindley Hall della Royal Horticultural Halls insieme al Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP, e del Prosciutto Toscano DOP, il Consorzio Vino Chianti Classico DOCG e Olio Chianti Classico DOP

L'importante appuntamento è fissato per mercoledì 22 novembre quando il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP, il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP, il Consorzio Vino Chianti Classico DOCG e il Consorzio Olio Chianti Classico DOP saranno protagonisti di un’intera giornata dedicata alle eccellenze enogastronomiche toscane nella Lindley Hall della Royal Horticultural Halls, che ospiterà seminari e degustazioni dei prodotti presenti.

L’appuntamento si colloca nell’ambito del progetto EAT, European Art of Taste, che riunisce i quattro prodotti a marchio DOP e DOCG del panorama agroalimentare e vinicolo toscano cofinanziato dall’Unione Europea dallo scorso anno e con durata triennale, per un importo complessivo di oltre 700 mila euro.

La giornata dedicata ai sapori toscani si aprirà la mattina con la presentazione dei prodotti e con seminari di approfondimento e degustazione guidata di Pecorino Toscano DOP, Prosciutto Toscano DOP, Vino Chianti Classico DOCG e Olio Chianti Classico DOP rivolti a buyer, operatori e giornalisti britannici del settore food and beverage. Nel pomeriggio, l’iniziativa si aprirà al pubblico, su invito, con possibilità di assaggiare e scoprire da vicino la qualità e la produzione dei quattro prodotti, sia da soli che abbinati fra loro.

Il progetto EAT sta coinvolgendo i quattro consorzi in iniziative promozionali in tutta Europa, oltre che in Italia, puntando sulla sinergia di prodotti di qualità e su una crescente internazionalizzazione dei marchi DOP e DOCG a favore di un consumo sempre più attento e consapevole da parte dei consumatori.