Saponara alla Fiorentina.

empolifc

Arriva alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

La Fiorentina ha chiuso con l'Empoli per l'arrivo del trequartista Riccardo Saponara. Il giocatore, che non è stato convocato dagli azzurri per la prossima gara di campionato, arriverà in viola in prestito fino al 2018 con obbligo di riscatto sulla base di 8-10 milioni di euro. Quello del club gigliato è stato un vero e proprio blitz di mercato che si è concretizzato nelle ultime ore e che porta alla corte di Paulo Sousa un altro calciatore molto dotato tecnicamente come il trequartista ormai ex Empoli.

Fonte: Tuttomercatoweb