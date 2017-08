Sant'Orsola, in 6 anni cambierà tutto: ecco come

Il Sindaco della Città Metropolitana: "Ecco come sarà trasformato in sei anni l'antico edificio nel cuore di San Lorenzo"

Sant'Orsola cambierà volto, molto presto. Giovedì 10 agosto l'ex convento aperto alla cittadinanza.

L'ex convento posto nel cuore del quartiere di San Lorenzo è stato finora uno spazio sottratto alla vivibilità e alla bellezza della Città del Fiore.

Giovedì 10 agosto, proprio nel giorno della festa di San Lorenzo, Sant'Orsola sarà accessibile alla cittadinanza dalle 16 alle 20.

Alle 18 il Sindaco Dario Nardella incontrerà i cittadini per illustrare quello che diventerà Sant'Orsola: una piazza urbana di 17 mila metri quadri e al tempo stesso un centro polivalente di attività culturali, accademia musicale, foresteria e altro ancora.

Per l'occasione saranno allestiti tre spazi, con schermi e sedie, dove oltre a partecipare all'incontro con il Sindaco e con la consigliera delegata al Patrimonio Benedetta Albanese, si potrà accedere a informazioni video sul recupero dell'immobile.



Per l'occasione sarà anche lanciato un sito web della Metrocittà che come un work in progress oltre a offrire le informazioni storiche e di progetto sull'ex convento, registrerà tutti i passaggi legati alla valorizzazione dell'edificio.

La Città Metropolitana di Firenze, infatti, ha valutato positivamente il progetto e l'offerta economica presentata da un gruppo composto dalla mandataria 'Property Finance e Partners spa di Firenze' e. come mandanti, da Almud Edizioni Musicale srl di Cascina, Sire spa di Firenze, Giulio Tanini spa di Firenze, Gervasi Spa di Firenze, Procogen srl di Impruneta, Gefat srl di Poggibonsi, Tanzini Quintilio e Figlio sas di Poggibonsi, Sant'Ilario srl di Poggibonsi, Bch srl di Firenze.



Dopo il placet della Commissione tecnica, si attende il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Quindi si prevede un periodo di sei anni per portare a compimento la valorizzazione di Sant'Orsola.

Tutti i presenti saranno poi invitati a partecipare alla festa che si terrà in piazza San Lorenzo.