Sant'Appiano... la smisurata generosità dei suoi Cavalieri

Una serata all'insegna della beneficenza e della goliardia, questo hanno offerto i Cavalieri di Sant'Appiano!

Nella magica cornice del Forte Belvedere, con una vista mozzafiato anche per un fiorentino, ieri sera s'è svolta la cena di beneficenza, con tanto di asta, dei Cavalieri di Sant'Appiano.

La serata è servita per raccogliere fondi per tre enti fiorentini, la Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus, l'Istituto degli Innocenti e l'Opera di Santa Maria del Fiore.



Dopo un lauto welcome cocktail, ha inizio l'attesissima asta di beneficenza, che ha avuto un battitore d'eccezione: Sir Succo d'Arancia, ovvero, Carlo Conti.



Tra battute e battute, oltre 50 aste, tra le quali il casco di Valentino Rossi, la maglia di Gigi Buffon, la maglia Rosa dell ultimo Giro d' Italia, un paio di pantaloni del calcio storico fiorentino... e molto altro.



Gli oltre 400 partecipanti alla serata, si sono sfidati ad alzata di mano fin oltre le 22... al termine, una prelibatissima cena a buffet ha rifocillato tutti i partecipanti all'asta.



A conclusione della splendida serata non poteva mancare un pò di buona musica con i Suzi Q.



Serata conclusa con la soddisfazione di tutti, dai Cavalieri agli invitati.