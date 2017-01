Santa Maria Novella: chiude via Valfonda, nuova viabilità

Tramvia, avvio dei cantieri in via Valfonda

Cosa ha deciso il tavolo tecnico-politico sulla viabilità da istituire con l'avvio dei cantieri della tramvia in via Valfonda e nella zona della stazione

Il Comune di Firenze ha già definito con Ataf le linee da instradare su via Nazionale ed ha previsto una ulteriore verifica dell'incrocio tra piazza Indipendenza e via XXVII Aprile.



Confermata inoltre "la necessita di separare su via Nazionale il traffico privato da quello dei mezzi pubblici con la collocazione di una porta telematica".

Sarà comunque garantito l’accesso libero, prima dell’apparecchio, verso il Mercato Centrale.

Per quanto riguarda l’ingresso all’area della stazione per i mezzi privati, questo potrà avvenire "direttamente da viale Strozzi ed anche da via Santa Caterina d’Alessandria attraverso la viabilità che sarà modificata ed adeguata per giungere fino a piazza Adua e da qui accedere alla stazione e al parcheggio interrato".

Su via Nazionale, prima della porta telematica, sarà a disposizione "una viabilità a sinistra verso il mercato e più viabilità a destra per raggiungere la stazione".



Gli uffici si riuniranno nuovamente per predisporre i provvedenti definitivi da attuare entro fine febbraio.