Santa Maria Novella: attivo il varco di Santa Lucia

I cittadini ringraziano l'assessore Federico Gianassi

Dopo una lunga serie di post e commenti in ansia per l'attivazione del varco, arriva il momento delle congratulazioni per l'assessore Federico Gianassi che riceve i ringraziamenti da parte dei residenti del centro storico.

L'auspicio dei cittadini è che l'accesso controllato, sino ad oggi libero ed incondizionato, possa giovare al traffico del centro storico ed essere un passo propedeutico alla riqualificazione dell'area che va da via il Prato a Santa Maria Novella: la promessa è di nuovi marciapiedi e nuova illuminazione, lavori cofinanziati da oneri di urbanizzazione legati a prossimi recuperi edilizi.



Via Santa Lucia è una delle strade complementari al nodo di piazza Stazione, quello che si blocca mandando in tilt l'intero flusso veicolare del centro storico interessando da via della Scala i viali Rosselli e Strozzi compreso l'anello di Jacopo da Diacceto.