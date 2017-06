Sanità: manifestazione CGIL a Firenze

L’iniziativa in programma il 27 giugno contro il taglio di posti letto in Toscana. La Uil Toscana non sarà. Sospeso temporaneamente il trasferimento da Borgo San Lorenzo a Ponte a Niccheri. Da lunedì 26 giugno il Centro Prelievi della Croce Rossa potenzia i suoi servizi. ANT e Villa Donatello per migliorare la qualità della vita del malato oncologico

FIRENZE-

«Il 27 giugno sarò in piazza Duomo a manifestare con la Cgil a Firenze». Ad annunciarlo è il sindaco di Volterra Marco Buselli. «E' stata capita ormai a 360 gradi l'importanza degli Ospedali territoriali come il nostro, che sono baluardi indispensabili per il diritto alla salute nelle aree meno urbanizzate della Toscana – spiega il primo cittadino - . Il taglio di ulteriori posti letto in Toscana è inaccettabile, come pure sono importanti le altre rivendicazioni che il sindacato avanza. La questione sanità è al centro dell'agenda politica e deve restarci, finchè non si siano risolte le questioni di fondo, che minano la possibilità stessa di rendere esigibile il diritto alla salute, andando a creare cittadini di serie A e di serie B. Discutendo in giunta è maturata quindi l'adesione all'iniziativa della Cgil regionale».

La Uil Toscana non sarà in piazza il 27 giugno insieme alla Cgil: "Perché crediamo nell’impegno unitario in un campo difficile come quello della sanità, che sta affrontando, soprattutto in Toscana con la riforma della legge 84, cambiamenti epocali. Non vediamo la necessità di fughe in avanti che non portano a niente, ma anzi rilanciamo con forza il lavoro comune che aveva trovato una perfetta sintesi nella Piattaforma unitaria sulla sanità approvata da tutti i sindacati confederali della Toscana". Sul piatto c’è un tema che sta distinguendo Cgil, Cisl e Uil: si tratta del rapporto tra il pubblico e il privato sociale o no-profit.

Il Centro Prelievi della Croce Rossa Italiana di Firenze, già in convenzione con la ASL, passa da una capacità di 20 prelievi al giorno a 60,andando a integrare e a potenziare in modo ancora più marcato i servizi già presenti sul territorio presso Lungarno Santa Rosa, senza sostituirli. Il Centro Prelievi della Croce Rossa di Firenze è attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 10.00 - con e senza prenotazione - Consegna dei referti dalle ore 11.00 alle ore 19.00 e sabato dalle 7.30 alle 13.00. L’attivazione di questo ulteriore presidio ha come obiettivo quello di diminuire i tempi di attesa a favore dei cittadini. Per l’utenza, il servizio di prelievo sarà perfettamente equivalente a quello offerto dal Servizio Sanitario Nazionale presso la ASL e gli utili della convenzione saranno totalmente reinvestiti da Croce Rossa per le attività dei propri volontari a favore dei più vulnerabili. Per coloro che preferiscono prenotare, il Centro Prelievi della Croce Rossa di Firenze permette di ottenere appuntamenti in tempi rapidi, per l’esame di campioni ematici e biologici, e tutta la refertazione si appoggia ai laboratori ASL, attraverso una convenzione attiva già da diversi anni.

Sospensione temporanea del trasferimento degli interventi chirurgici di senologia dall'ospedale di Borgo San Lorenzo al Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri. La decisione è stata presa venerdì pomeriggio nel corso di un incontro chiesto dai sindaci del Mugello all'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. All'incontro, che si è tenuto in Palazzo Strozzi Sacrati, hanno preso parte l'assessore, i sindaci del Mugello, la direzione dell'azienda sanitaria Toscana centro, la consigliera regionale pd Fiammetta Capirossi. Un mese fa la direzione dell'azienda sanitaria Toscana centro aveva preso la decisione di spostare gli interventi chirurgici di senologia da Borgo San Lorenzo a Ponte a Niccheri, perché gli interventi erano ben al di sotto dei numeri previsti dal decreto Balduzzi. La decisione aveva suscitato malumori sul territorio. I sindaci si sono fatti portavoce di queste preoccupazioni e hanno chiesto l'incontro con l'assessore Saccardi. Nell'incontro di venerdì è stata dunque presa la decisione di sospendere temporaneamente la procedura di trasferimento, come presa d'atto della preoccupazione manifestata dalla cittadinanza, e di ridefinire e meglio precisare l'intero percorso senologico, con l'intento di non impoverire il territorio, ma di garantire la migliore qualità delle cure alla popolazione dell'area.

Fondazione ANT e Villa Donatello hanno presentato mercoledì il progetto AccANTo per i malati oncologici assistiti a domicilio dalla Fondazione, estendendo e modificando il progetto Viver meglio, che Villa Donatello ha realizzato per le persone che vogliano migliorare il proprio stile di vita. Il progetto, partito a fine aprile, realizzato e coordinato dal Prof. Giorgio Galanti, ha lo scopo di creare un programma personalizzato di esercizio fisico e di alimentazione per i malati oncologici che stanno effettuando la chemioterapia o per coloro che sono in fase di riabilitazione dopo essere guariti da un tumore. Il programma è aperto a tutti i malati oncologici, con qualsiasi tipo di patologia tumorale e in qualsiasi fase di malattia. Villa Donatello ospita nei suoi ambulatori il Prof. Giorgio Galanti, cardiologo e medico dello sport, il fisioterapista e la dietista che impostano un programma di attività fisica e un regime dietetico per ogni persona, che sarà seguita poi per un periodo di sei mesi gratuitamente. La collaborazione fra Fondazione ANT e Villa Donatello va avanti ormai dall’inizio del 2016, attraverso la promozione di progetti di prevenzione oncologica gratuita aperti alla cittadinanza. Nel 2016 la collaborazione ha reso possibile ad ANT offrire 387 visite dermatologiche gratuite nell’ambito del Progetto Melanoma per la prevenzione dei tumori della pelle, 307 controlli nell’ambito del Progetto Mammella per la diagnosi precoce dei tumori mammari, 555 controlli ecografici del Progetto Tiroide per l’individuazione di noduli tiroidei e 17 visite nutrizionali per migliorare l’alimentazione in ottica di benessere e prevenzione. La sinergia tra ANT e Villa Donatello in ambito di prevenzione si rinnova nel 2017, con un fitto programma di visite gratuite già in corso. Ai progetti di prevenzione del 2016 si aggiunge il Progetto Ginecologia che prevede 80 visite nel solo anno 2017.