​Sanità in Toscana: a Nottola un servizio psichiatrico di ricovero

A Montepulciano in provincia di Siena, un servizio psichiatrico di ricovero con sei posti letto e con la presenza medica H24

Nel piano di riorganizzazione complessiva dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura dell’Asl Toscana sudest è previsto che sia realizzato presso l’ospedale di Nottola, a Montepulciano in provincia di Siena, un servizio psichiatrico di ricovero con sei posti letto e con la presenza medica H24. Tale realizzazione permetterà di mantenere un rapporto di continuità terapeutica con il servizio territoriale, anche nelle situazioni acute più complesse, perché la stessa equipe svolgerà attività medica e territoriale.

E’ quanto ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, rispondendo in aula a un’interrogazione presentata dal consigliere regionale Paolo Sarti.Sarti aveva chiesto come si intenda evitare la chiusura del presidio di Nottola e se sia nelle intenzioni della Regione mantenere le strutture territoriali temporanee cosiddette Spdc tenda.

Sarti si è dichiarato soddisfatto della risposta sottolineando che dispiace pensare che si possano chiudere presidi come quello di Nottola, che rappresentavano un modello utile per le urgenze e per non allontanare i pazienti dal contesto familiare.