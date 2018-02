​San Valentino sulla Torre di Arnolfo a Palazzo Vecchio

Accesso esclusivo alla Torre con brindisi panoramico

Anche per il 2018, in occasione della festa di San Valentino mercoledì 14 febbraio, i Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E, grazie a Bistrot 74, propongono un evento speciale per tutte le coppie. Al costo di 15 euro sarà possibile visitare in esclusiva il camminamento di ronda e la Torre di Palazzo Vecchio, fino a raggiungere la cima per godere di una meravigliosa vista notturna sulla città e festeggiare con un brindisi. La Torre svetta su Firenze con i suoi 95 metri di altezza e con il camminamento di ronda merlato è il coerente compimento del primo nucleo del palazzo, sorto tra Duecento e Trecento come sede del governo fiorentino: un palazzo-fortezza caratterizzato dal severo bugnato in pietra forte e coronato appunto da un’alta Torre, che avrebbe assolto al compito di avvistare i nemici ma anche a quello di celebrare il potere del nuovo governo. All’interno della Torre si sviluppa una scala in pietra di 223 scalini, che consente di giungere a un ultimo livello di avvistamento merlato: qui, con una spettacolare vista a 360° su Firenze, sarà proposto alle coppie un elegante brindisi. In caso di pioggia l’aperitivo sarà servito al coperto nel camminamento di ronda. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Mail info@muse.comune.fi.it Tel. 055-2768224, 055-2768558