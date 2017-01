San Sebastiano, patrono della Misericordia di Firenze

Come da tradizione, il 20 gennaio, in occasione del patrono della Misericordia di Firenze, sono stati distribuiti i tradizionali panelli benedetti

Per celebrare San Sebastiano martire, patrono della Misericordia di Firenze dal 1575 e come da tradizione nella sede di piazza Duomo e nelle sezioni dell’Arciconfraternita sono stati distribuiti i panelli benedetti, simbolo di solidarietà e carità verso i bisognosi. Ventotto quintali di pane donati a tutte le persone che si sono recate in una delle sedi della Misericordia di Firenze.



Il Provveditore Andrea Ceccarelli, ha spiegato: "Questo è il giorno in cui tutti coloro che animano la Misericordia si incontrano attorno al nostro Patrono. Un momento di incontro per una Misericordia che è sempre più vicina ai bisognosi attraverso tutte le attività che i nostri volontari svolgono ogni giorno. Tra le ultime novità proposte ci sono i nostri Ambulatori nei quali riusciamo a fornire un servizio di qualità a costi contenuti. Stiamo crescendo ulteriormente ed andiamo fieri di questo servizio".

Nell’Oratorio di piazza Duomo è stata celebrata la Santa Messa con le autorità cittadine, officiata da S.E Monsignor Giuseppe Betori.

Il Museo della Misericordia, preso d'assalto fin dal mattino, è rimasto aperto per visite guidate gratuite dalle 9.30 alle 17.30