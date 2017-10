San Piero a Sieve: ultima domenica della "Festa del Marrone"

Domenica prossima mercatini, animazione per grandi e piccoli, prodotti tipici e possibilità di pranzare a prezzi popolari

San Piero a Sieve chiuderà domenica prossima, 22 ottobre, la propria “Festa del Marrone e dei prodotti tipici” organizzata dalla locale Pro Loco. Il paese mugellano ci arriva dopo due autentici successi. Complice il bel tempo, quasi estivo, delle prime due domeniche, ma, alla base di tutto, grazie alla qualità dei prodotti offerti ed alla loro varietà, alle proposte di spettacoli, per tutte le età e per tutti i gusti, ai mercatini collaterali, che hanno creato ancora maggiore interesse. Grande impegno, ma anche dunque, grande soddisfazione per la Pro Loco di San Piero, per dar vita ad una iniziativa di rilievo con lo slogan “la festa del marrone…a due passi da casa tua”. Che ha funzionato vista la ricca presenza da Firenze, dal pratese oltre che da tutto il comprensorio mugellano. Nell’ultima domenica specialmente si è andati sul tutto esaurito, sia di prodotti a base di marroni, sia delle apprezzatissime ciambelline, per le quali si sono raggiunti numeri a quattro cifre, con buona presenza anche di persone che hanno scelto di pranzare all’aria aperta, nel “calduccio” di questa domenica di metà ottobre.

E dunque domenica ultimo appuntamento per chiudere in bellezza. L’Area Feste del paese diverrà, ancora una volta, il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. Un marrone, prodotto di alto livello quello IGP del Mugello, che potrà essere degustato con bruciate ed altri piatti a base di marroni. Particolarmente apprezzata, da grandi e piccini, la “Rosina”, nata dall'ingegno degli Alpini di San Piero, vanta ormai 30 anni di onorata carriera e sforna bruciate a rotazione continua. E poi mercato delle aziende agricole locali con prodotti a km 0 (oltre ai marroni, miele, mele, zafferano ecc.), degustazione di vini delle aziende vinicole del Mugello ed inoltre la possibilità di pranzare, presso l’area feste stessa, a prezzi popolari.

Domenica, in particolare, oltre al mercatino delle opere del proprio ingegno, a livello di animazione per bambini, a cura dei genitori della Consulta di San Piero, l’accompagnamento musicale sarà affidato a “Vasco da Pratolino”.