San Paolino, pericolo in piazza: arrivano le transenne

Via Palazzuolo senza pace

Sopralluogo della Polizia Municipale in piazza San Paolino di domenica mattina per caduta detriti dall'ex Monte di Pieta'. Dopo l'intervento in mattinata dei Vigili del fuoco saranno installate le transenne nella piazzetta storica. Per quanto? Nessuno puo' dirlo.

Da Banco dei Pegni a resort di lusso. Grande attesa in via Palazzuolo per la rinascita del primo tratto di strada da Santa Maria Novella, abbandonato da anni nonostante si tratti del pregiato retro del Museo Novecento. Solo la settimana scorsa una occupazione abusiva ha visto l'intervento delle forze dell'ordine per chiudere un locale commerciale su strada, abbandonato e rattoppato con reti metalliche. Non certo un bel vedere per i passanti.

Gli oneri di urbanizzazione per il progetto edilizio ed urbanistico dovrebbero servire al rifacimento dei marciapiedi ed al restyling della via Palazzuolo da piazza Ottaviani al Prato.

Nell'attesa la strada vive episodi di violenza estrema, come il pestaggio di un 37enne sulla cantonata Santa Lucia Orti Oricellari ed iniziative di social street come la biblioteca volontaria di vicinato, la nascita di gallerie d'arte e nuovi bistrot.