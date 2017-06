San Giovanni a Firenze: dove vedere i Fochi a pagamento

Una serata di solidarietà per tenere viva l'Associazione di San Giovanni e gli Angeli del Bello

Il 24 giugno per i festeggiamenti di San Giovanni, Once organizza in collaborazione con il Comune di Firenze e Associazione Mus.e un appuntamento aperto ai fiorentini presso il Forte di Belvedere. Il pubblico potrà assistere ai Fuochi di San Giovanni dalla terrazze del Forte di Belvedere versando un contributo simbolico di € 20,00 all’Associazione di San Giovanni Battista che da oltre 200 anni organizza lo spettacolo pirotecnico.

"Una maniera simpatica per sostenere una delle più apprezzate tradizioni della città di Firenze. Dalle ore 20.00 alle ore 21.30 nell’attesa dei fochi sarà possibile degustare piatti tipici toscani, pappa al pomodoro e mezzi paccheri con pomodori degli orti fiorentini e basilico fresco, vino della cantina San Vito, birra Nastro Azzurro e l’acqua Fonte dei Medici. Il tutto accompagnato dallo spettacolo "Io canto e tu", dedicato al Maestro Giancarlo Bigazzi, grande autore toscano, a cui renderà omaggio il trio composto da Motin, Raffaele Giglio e Giorgio Gulì". Fino alle ore 20.00 sarà possibile accedere al Forte di Belvedere con le autovetture, dopo tale orario le strade saranno chiuse come da ordinanza e si potrà accedere solamente a piedi.

Sarà possibile ammirare i Fochi dedicati al patrono anche dal Camminamento di ronda, (max 25 visitatori) o dalla Terrazza di Saturno (max 50 visitatori), due dei luoghi più suggestivi di Palazzo Vecchio con prenotazione obbligatoria entro il giorno della festa (Tel. 055-2768224 / 055-2768558

Mail info@muse.comune.fi.it).

L'accesso al Camminamento di Ronda dalle ore 21.30 fino alle ore 23.30

prevede un costo di € 50.00 a partecipante. L’incasso della giornata sarà devoluto agli Angeli del Bello