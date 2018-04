San Gimignano: crollano mura medievali nella storica località toscana

Non si registrano danni a persone

Un tratto lungo circa 20 metri di mura medievali lungo la camminata ad est della cinta muraria di San Gimignano è collassato questo pomeriggio.



Sul posto l’immediato intervento del personale tecnico del Comune, del sindaco Giacomo Bassi e dei Vigili del Fuoco. L’area è stata delimitata e interdetta al passaggio pedonale.

Sono in corso le verifiche per accertare l’entità dei danni e le cause del crollo. Avvertita dell’accaduto anche la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto.



«Siamo sconvolti per questo evento improvviso, in via precauzionale e in accordo con i Vigili del Fuoco abbiamo ritenuto opportuno l’intervento dell’unità cinofila per escludere con certezza il coinvolgimento di persone» il sindaco di San Gimignano Giacomo Bassi commenta il crollo di una parte delle mura medievali.

«Chiedo alle autorità regionali e nazionali una mano per gestire l’emergenza e per capire le cause del crollo; ringrazio il personale tecnico del Comune e i Vigili del Fuoco per l’immediato intervento» conclude Bassi.