Salone dell'Orientamento; Studenti in cerca di Lavoro a Firenze

Un nuovo format, che per la prima volta in Italia, si rivolge agli studenti delle scuole medie, scuole superiori e Università fino al placement

Martedì 23 gennaio, dalle 9.00 alle 19.00, e mercoledì fino alle 14.00, il Mandela Forum di Firenze ospita il primo “Salone dell’Orientamento” organizzato da Campus Orienta. Il Salone dello Studente in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

È la prima volta in Italia che una manifestazione dedicata all’orientamento abbraccia un così vasto pubblico di studenti: scuole medie, scuole superiori e Università. L’obiettivo è di fornire ai ragazzi, che si apprestano a concludere un ciclo di studio, un panorama chiaro di tutte le opportunità formative per aiutarli nella difficile scelta del percorso scolastico, accademico e professionale più congeniale alle proprie aspirazioni e attitudini.

Ai circa 20 mila studenti attesi e 400 professori provenienti da tutta la regione, il Salone dell’Orientamento dedica oltre 50 tra proposte formative e professionali e più di 60 incontri con le più importanti università pubbliche e private, tradizionali e online, scuole di formazione, Enti e Istituzioni, unitamente ad incontri sulla conoscenza di arti e mestieri.

Fondamentale la collaborazione delle eccellenze toscane: Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena e degli Stranieri di Siena e Scuola Superiore Sant’Anna che proporranno al Salone un’area interamente dedicata all’offerta in Toscana e focus a ciclo continuo sui percorsi delle lauree magistrali e per l’avviamento al lavoro grazie alla rassegna “Attorno alle professioni”, alle presentazioni delle offerte formative e ai workshop dedicati a soft skill, CV e social CV.

Coinvolto nella manifestazione anche l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana che in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze organizza l’incontro serale rivolto ai genitori degli studenti in uscita dalla scuola media “Verso la scuola superiore. Maturare competenze orientative” dove presenterà il progetto “Si Io Studio” e i percorsi scolastici secondari di secondo grado presenti a livello toscano.



Al fitto programma di incontri si aggiungono i servizi offerti agli studenti:

Simulazione test di ammissione alle facoltà a numero chiuso (7 sessioni giornaliere);

Sportello di Counseling: incontri individuali o di gruppo con gli psicologi dell’orientamento;

Teen’s Voice, la ricerca che indaga la visione del mondo e del futuro a cura di Sapienza Università di Roma;

Opportunità di studio all’estero.

Campus Orienta! Il Salone dello Studente è un evento Class Editori in collaborazione con Università degli Studi di Firenze e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la partecipazione di Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena e Scuola Superiore Sant’Anna.

La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Partner dell’iniziativa: Università Telematica Pegaso, La Sapienza Università di Roma, Confindustria Giovani Imprenditori e Intribe.

L’ingresso al Salone è gratuito ma è necessario accreditarsi sul sito www.salonedellostudente.it