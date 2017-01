Saldi invernali 2017: molto bene la prima giornata

La bufera dell’Epifania frena lo shopping. Al Valdichiana Outlet Village +5% di visitatori e tanti turisti

Primo giorno di shopping a Firenze e Città Metropolitana senza grandi sussulti. Partenza dunque a rilento, complice il clima gelido e l’avvio in un giorno feriale antecedente la festività dell’Epifania e il week-end. Meglio comunque il centro storico di Firenze, anche grazie ai flussi turistici presenti in questi giorni, rispetto all’hinterland della Città Metropolitana.

“Aspettiamo domani e i giorni immediatamente successivi per fare una valutazione più seria ed articolata sull’andamento delle vendite, commenta Franco Frandi, Presidente Fismo Moda Confesercenti “ci sono comunque grandi aspettative, tra i colleghi, dopo un Natale non eccezionale”. “Confidiamo in questo scorcio di festività natalizie”, continua Frandi , “per realizzare qualche buona performances di vendita, e quindi assestarci, nei giorni a seguire, e per le prossime settimane, su trend più continui e regolari, con cui giungere (speriamo serenamente) al cambio di stagione.”

Oltre 300 persone in attesa dell’apertura del Centro Commerciale de I GIGLI. Date le temperature rigide di stamani, in molti hanno atteso in auto nel parcheggio fino alle 9. Tante le presenze da fuori provincia. Gli store di abbigliamento e calzature sono stati le prime scelte dei clienti, che hanno provilegiato soprattutto le grandi catene di fashion low cost. “Nonostante le vendite del Natale – spiega il direttore de I GIGLI Luca Frigeri - abbiano avuto un trend positivo, ci si attende anche un buon andamento dei saldi”.

Splende il sole, nonostante le temperature rigide, sul primo giorno dei saldi invernali 2017 nella Land of Fashion Valdichiana Outlet Village: il pre festivo ha fatto segnare un flusso ininterrotto di visitatori fin dal mattino, con punte di presenze registrate nel corso del pomeriggio. “In base ai nostri rilevatori elettronici di presenze – dichiara il Center manager Riccardo Lucchetti - la prima giornata di saldi ha fatto registrare un + 5% di presenze rispetto al primo giorno dei saldi dello scorso anno”. Qualche coda in uscita dal casello Valdichiana della A1 e all’uscita Bettolle della superstrada Siena – Perugia, con gli uomini del servizio d’ordine del Village impegnati per regolare il parcheggio e il deflusso delle auto. “Proprio le basse temperature – dichiara la retail manager del Centro, Monica Gandolfi - hanno invogliato la nostra clientela all’acquisto di capi spalla, come cappotti, giacconi e piumini. Molto bene anche le calzature e l’abbigliamento donna”. Da segnalare la presenza di numerosi camper, in sosta nell’area a loro riservata e tanti turisti ed escursionisti che, presenti in Toscana, Lazio e Umbria, hanno deciso di trascorrere alcune ore di relax alla ricerca dell’ulteriore convenienza sui prezzi outlet, offerta dagli oltre 130 Punti Vendita della Land of Fashion Valdichiana Outlet Village. “È prematuro trarre conclusioni – conclude Lucchetti – ma certamente, considerando che abbiamo di fronte a noi il week end lungo dell’Epifania, vista la partenza molto positiva, siamo fiduciosi nel buon esito di di questi saldi invernali 2017”.

Ricordiamo alcuni numeri dei Saldi 2017:

2000 le Pmi moda, abbigliamento, accessori della Città Metropolitana

20-30% Lo sconto medio praticato nei primissimi giorni

60 giorni la durata della promozione

30 i giorni antecedenti i Saldi in cui è fatto divieto di effettuare vendite promozionali