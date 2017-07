Sabrina Salerno, oltre le gambe c'è di più

Esatto! Oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo, collezionando innumerevoli dischi d’oro e di platino, in 30 anni di carriera.

Sabrina Salerno, attualmente impegnata in una trionfale tournée francese, si è esibita accompagnata dai suoi ballerini sul palco di una delle più attese manifestazioni estive, il BeerRrenai Music Summer Fest!



Nel corso della performance ha ripercorso parte della sua carriera proponendo le sue hits Boys, Sexy girl, My chico, Siamo Donne, Like a YO YO e non solo.



Sabrina non ha mancato di cantare "Call me" che tutto il pubblico aspettava; hit mondiale resa famosa dai Blondie, che da un pò di tempo canta in coppia con Samantha Fox.



Un'esponente comunale l'ha omaggiata a fine concerto con uno splendido mazzo di fiori, che ha visibilmente emozionato la cantante.



Dopo l'esibizione, i Fan hanno assaltato letteralmente la showgirl, con richieste di foto e autografi, grazie all'organizzazione ed all'efficente sicurezza il tutto si è svolto nella normalità, accontentando la maggior parte dei presenti.



Icona sexy degli anni '80... ma sembra proprio che per lei il tempo si sia fermato!