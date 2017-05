Sabato con i cavalli, fiori e piante alla Cooperativa Legnaia

Una giornata dedicata al contatto con i cavalli e alla natura, di divertimento, organizzata in collaborazione con Confartigianato Firenze

Sabato 27 Maggio, a grande richiesta visto il successo delle volte precedenti, saranno presenti gli istruttori del Centro Ippico Toscano (CIT) per dare lezioni di monta all'americana a tutti i bambini e le bambine presenti.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 gli istruttori con i loro cavalli saranno a disposizione nell'area a verde della Cooperativa. “Un momento di divertimento per i bambini del Quartiere e di Firenze che si ripete – dice il direttore generale Carlo Pinferi – e che è stato organizzato a seguito della richiesta che è pervenuta dalle famiglie e dai nostri Amici di Legnaia”.



“Un’iniziativa in linea con ciò che è Confartigianato: non solo rappresentanza e servizi per le imprese, ma anche tutta una serie di attività rivolte ai cittadini e alle famiglie: dall’organizzazione del tempo libero, come in questo caso, alla cura dei bambini e degli anziani, dalla sanità integrativa alla previdenza” aggiunge Alessandro Vittorio Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze. Una giornata dedicata al contatto con i cavalli e alla natura, di divertimento, organizzata in collaborazione con Confartigianato Firenze.



Alle ore 10, oltre al direttore Pinferi, saranno presenti in Cooperativa il presidente di Confartigianato, Alessandro Sorani, ed il presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni. Oltre ai cavalli, vi sarà l'esposizione dei fiori e delle piante della Legnaia Vivai