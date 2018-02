Sabato alla Capannina arriva il Circo Nero

Evento del fine settimana al locale versiliese di Franceschi

Ultimi preparativi alla Capannina di Forte dei Marmi per il grande evento che si terrà sabato prossimo con l’arrivo della grande carovana del famigerato Circo Nero. Uno spettacolo che ancora una volta stupirà il pubblico con i suoi artisti e performers. Non il solito circo, niente animali, niente clown, aspettatevi qualcosa di diverso dal circo della notte. Musica, divertimento e spettacoli mozzafiato che si alterneranno fino all’alba. Ma come nasce il Circo Nero ? Dall’amore e dal fascino che sui bambini di tutto il mondo esercita il Circo... Quello dei tendoni piccoli e scalcinati , di venditrici improbabili di coloratissimo zucchero filato, quell’esercito di personaggi “strani” che arrivavano in città sotto Natale in una Firenze dalle strade illuminate a festa...con la “scoperta” dello stupendo film “Freaks” di Tod Browning del 1932, inno all’amore e alla tolleranza. La storia si sviluppa in un circo, quando il circo era mettere in mostra i diversi, i “mostri”, i freaks appunto. In questo grande spettacolo c’è di tutto, un po’ come nella vita , gli eccessi, il romanticismo, la decadenza, il sesso e l’erotismo. visioni oniriche, la stanchezza e l’eccitazione, la follia e la vergogna…il sorriso e la disperazione, le paure, i vizi, i dubbi e le debolezze. Sono rimasto molto affascinato da questo spettacolo, spiega il patron della Capannina Gherardo Guidi, la loro allegria e la voglia di far divertire fanno tornare tutti un po’ bambini. Per questa attesissima serata sono disponibili online i biglietti di accesso prioritario, un modo veloce che permette di saltare le code e godersi l’evento in prima fila. I biglietti sono acquistabili tramite il sito della Capannina, oppure sul sito www.livetickets.it. La selezione musicale, nella pista centrale, sarà curata dal dj resident Charlie Dee mentre nel piano bar l’immancabile Stefano Busà al suo pianoforte e Stefano Natali alla consolle. Altri due party di carnevale sono previsti per sabato 10 febbraio con la festa Eyes Wide Shut e sabato 17 febbraio con il party a tema ispirato ai Super Eroi Marvel. Ogni sera, all’interno della Capannina, è sempre attivo il ristorante dove è possibile scegliere tra il menù alla carta o le nostre proposte di menù guidato sia mare che terra preparati e studiati dai nostri storici chef. L’ingresso alla discoteca è sempre incluso nel prezzo. Per qualsiasi informazione il servizio clienti della Capannina è disponibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 ai numeri 0584.80169 o 371.3799456 o anche via mail all’indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com.