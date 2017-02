Sabato 4 il primo Veglione di Viareggio

Un'App ufficiale dedicata al Carnevale versiliese

Sabato 4 febbraio alle 20 all’Hotel Esplanade di Viareggio è in programma il primo grande veglione ufficiale del Carnevale di Viareggio 2017. Il veglione Giallo e Oro si inserisce nella grande tradizione dei veglioni a tema caratteristici del Carnevale di Viareggio. Giallo e Oro come il sole, che ci auguriamo accompagni tutte le grandi sfilate dei corsi mascherati. Sarà una serata danzante con le musiche tipiche del carnevale, preceduta da una imperdibile cena di gala che sarà servita al ristorante Ciccarelli. Il menù è sicuramente all’altezza del locale, inaugurato da pochi mesi e sapientemente gestito da Renato e Simone Castioni. Si inizia con una insalata di mare tiepida e Capasanta gratinata “mascherata” al curry. Si prosegue con un risotto all’Ondina di mare e a seguire con la grigliata di mare del “Burlamacco” con scampi, gamberoni e branzino. Trionfo finale con una trilogia di dessert con panna cotta ai frutti di bosco, tortino di frutta fresca e cestino di cioccolato con semifreddo all’amaretto. Vini in abbinamento: Franciacorta docg, Bianco dell’Empolese e Spumante dolce Rosè. Prezzo per persona 50 euro – comprensivi di musica. Per info e prenotazioni: Ristorante Ciccarelli – Hotel Esplanade, piazza Puccini 20 – Viareggio tel. 0584 54261 - 54321.

Tutto il Carnevale di Viareggio a portata di App. E’ online sugli store la nuova applicazione che racconta la manifestazione e da informazioni utili per muoversi a Viareggio nei giorni del Carnevale. Realizzata sia per i sistemi iOS che Android è il modo più rapido e diretto per avere a portata di smartphone ogni informazione, curiosità, immagine e news sulla manifestazione. Aggiornata minuto per minuto l’App del Carnevale è utile sia per conoscere ogni dettaglio del programma, sia per scoprire le opere allegoriche in concorso. E’ anche uno strumento prezioso per poter avere informazioni utili sui parcheggi in occasione delle sfilate e su come raggiungere rapidamente il posto auto. Nell’App è possibile visualizzare una dettagliata mappa del circuito dei carri allegorici con tutte le informazioni circa i punti di interesse per il pubblico. L’App è sviluppata da AudioGuide®. Tutti gli eventi legati al Carnevale: http://viareggio.ilcarnevale.com/programma-eventi/manifestazioni-collaterali/