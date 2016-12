Sabato 31 dicembre 2016: Operazione Capodanno in Toscana

Tutti gli appuntamenti e le feste in programma. Oppure festeggiamo a tavola la notte dell'ultimo dell'anno? A Firenze l'evento clou al piazzale Michelangelo. Altre cinque piazze coinvolte in centro e periferia

FOTOGRAFIE — Manca pochissimo alla grande festa dell'ultimo dell'anno. E’ la notte più lunga, quella della della fine e di un nuovo inizio. E’ la notte degli artisti, degli spettacoli e della musica fino all’alba, per chi festeggerà. State ancora pensando a cosa fare per Capodanno? Ne state cercando uno adatto a grandi e piccini? Non volete spendere tanto per mangiare, divertirti e ballare?

Ztl no stop e chiusure al traffico fino al giorno dopo a Firenze, per iniziare questo nuovo anno a piazzale Michelangelo, piazza Bartali e piazza dell’Isolotto. Ma anche la tramvia in servizio tutta la notte, tre linee Ataf fino alle 4 e le navette per raggiungere il centro e piazzale Michelangelo. Sono questi le principali disposizioni in materia di circolazione e di trasporto pubblico predisposte in occasione delle iniziative per il Capodanno che, rispetto al passato, vede il debutto di tre nuove location (piazzale Michelangelo, piazza dell’Isolotto e piazza Bartali) che si aggiungono alle confermate piazza Signoria, piazza del Carmine e piazza San Lorenzo. Per San Silvestro dalle 21.30 del 31 dicembre 2016 la tramvia viaggerà senza interruzioni tutta la notte, fino alle 5 del mattino, con una corsa ogni 9 minuti.

Rock a Capodanno, rock per tutto l'anno. Un’occasione unica per salutare il 2016 a ritmo di rock nel cuore del centro storico di Firenze, a due passi dalla Piazza del Duomo illuminata a festa, per una serata indimenticabile tra cultura, musica, buon cibo e il divertimento della festa in puro Hard Rock Style. All'Hard Rock Cafe di Firenze fervono i preparativi per l’evento che chiude il 2016 e apre il 2017 a suon di musica, balli, divertimento e ottimo food dai sapori americani e italiani. Una festa memorabile che prenderà il via alle 19.30 con il welcome drink al Main Bar e proseguirà nel ristorante museo del rock, con alcuni dei cimeli musicali più preziosi al mondo, addobbato per il tradizionale cenone con menu a scelta per adulti, bambini e vegetariani. Una lunga notte per “tirare” fino all'alba prima con la musica live dalle 21.30 dei Last Minute Dirty Band, il gruppo musicale fiorentino beat & '60 sound formato da Marco Bello, Luca Ceccarelli, Simone Drago e Federico Franchie poi, a partire da mezzanotte, l’imperdibile Dj Sonic con Giuliano Billi. Il menù delle grandi occasioni è composto solo da ingredienti di alta qualità: si comincia con Start Me Up - Antipasti della tradizione culinaria Europea, ossiapolpo alla galiziana su crema di patate viola, perle di mozzarella di bufala accompagnate da pomodorini arrosto e velo di pane carasau, ribollita scomposta e si prosegue con From Here To Eternity - Hard Rock Classic, una selezione di antipasti rock composto da alette di pollo piccanti, croccanti filetti di pollo impanati e mini southwest spring rolls. Il primo piatto, Rock You Like An Hurricane propone tortelloni fatti a mano ripieni di ricotta, cacio e pere serviti su una fonduta di pecorino toscano di fossa e briciole di pancetta croccante. Il secondo piatto aggiunge, letteralmente, un altro mattoncino di prelibatezze: Another Brick On The Wall si presenta con un granpezzo di Chianina brasato al Chianti Classico, accompagnato da un tortino di polenta ripieno di formaggio fondente e fagiolini profumati alle erbe di stagione. Per il dessert Hard Rock Cafe Firenze propone Cryin’: semisfera fondente con mousse di cioccolato bianco e frutto della passione, oppure tiramisù al pistacchio o, ancora, lime cheesecake. Nothin’ But A Good Time rappresenta l’ampia scelta di bevande tra Pepsi, Pepsi Light, 7Up, Schweppes, Schweppes Orange, acqua, oppure una bottiglia di vino bianco o rosso ogni due persone e, per finire, il classico bicchiere di spumante per il brindisi di mezzanotte. Menu su richiesta anche per vegetariani, mentre per i bambini il Cafe di via Brunelleschi propone la versione kids del menu per i grandi: Start Me Up - Antipasti della tradizione toscana con coccoli con crema di stracchino e prosciutto crudo di Parma, From Here To Eternity - Hard Rock Classic,alette di pollo al forno con salsa al formaggio, Rock You Like An Hurricane - Primo piatto,lasagne al forno con ragù alla bolognese, Another Brick On The Wall - Secondo piatto,cheeseburger di chianina con verdurine in tempura, Cryin’ - Dessert, semisfera fondente con mousse di cioccolato bianco e frutto della passione oppure tiramisù al pistacchio e, per finire, lime cheesecake. Nothin’ But A Good Time - le bevande per i più piccoli sono unasoda a scelta tra Pepsi, Pepsi Light, 7Up, Schweppes, Schweppes Orange e Acqua. Disponibilità di After Dinner Party Drink Card, su richiesta, dopo le 24:15. Prenotazione tavoli obbligatoria con menu speciale: +39 055 277841 oppure florence_sales2@hardrock.com.

Al Viper Theatre dalle 20, con le Mamme No Inceneritore. Tutta la sera buffet in piedi (con alcune panche per sedersi ma non sarà possibile riservare dei posti, mentre i bambini avranno un loro spazio riservato nell'area bimbi) musica, balli area bimbi e baby dance. L'ingresso è dalle ore 20:00. I fondi raccolti serviranno a finanziare tutte le iniziative utili a garantirsi un futuro senza inceneritori. Tra queste, in particolare, ci sono le importanti spese legali da affrontare: l'appello in Consiglio di Stato per l'Inceneritore di Firenze e il ricorso al TAR del Lazio contro l'articolo 35 dello Sblocca Italia per stoppare altri 8 progetti di inceneritori in tutta Italia (tra cui quello di Firenze).

Il fascino di una dimora storica e la certezza di un’accoglienza dove nulla è lasciato al caso. Anche quest’anno, Villa Viviani a Settignano (via Gabriele D'Annunzio, 230) per il cenone di San Silvestro ha in programma una serata all’insegna del buon cibo e della musica dal vivo. Si partirà alle 20, accompagnati dalle note di Paolo Agatensi, cantante e musicista fiorentino che con la sua musica scandirà i momenti della serata. Spazio quindi al gusto, quello di una cucina che mette al primo posto la qualità e il servizio impeccabile e cortese: la cena sarà servita ai tavoli, con un menù che comprenderà specialità sia di terra che di mare. Come sempre, grande attenzione sarà data sia alla scelta delle materie prime, tutte di qualità, che alla presentazione dei piatti, capaci di soddisfare il palato più raffinato ma anche l’occhio più attento. Fra le proposte ecco allora lo sformatino di verza e ricotta, il sauté di totani su carciofi, i raviolini in salsa di Castelmagno, il filetto alla Rossini. Dulcis in fundo, la charlotte di castagne e rum. Le portate saranno accompagnate da ottimi vini e spumanti. Per i clienti è a disposizione il guardaroba e il parcheggio privato all’interno della villa.

A Villa Cora la magia delle feste con la cucina gourmet dell'executive chef Alessandro Liberatore, il grande albero di Natale, gli addobbi dell'Antico Setificio Fiorentino, la favolosa cornice della villa per ricreare l'atmosfera perfetta di una festa di famiglia. Il 31 Dicembre 2016 la Cena di San Silvestro a € 250,00 a testa, vini esclusi.

Le canzoni di Marco Cocci, gli sketch comici di Lorenzo Baglioni e una nuova produzione originale de “Le sorelle Materassi”, racconto della piccola Italia attraverso le avventure di due ricamatrici fiorentine, grande classico di Aldo Palazzeschi: sarà un Capodanno in gran spolvero quello proposto il 31 dicembre dall’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, in collaborazione con Il Teatrodante Carlo Monni. Si partirà alle ore 21.30 in teatro con la prima de “Le sorelle Materassi”, commedia ispirata al celebre romanzo di Palazzeschi per la regia di Andrea Bruno Savelli e con Marco Cocci nel ruolo del protagonista. A fine spettacolo sarà offerto un brindisi insieme al cast nel foyer del teatro (con Manola Nifosì, Gloria Sabatini, Francesca Peruzzi, Monica Amadori, Giaele Paoletti, Giuseppe Troilo, Vanessa De Feo, Antonella Marchese, Marzia Bartolini). A partire da mezzanotte, i festeggiamenti si sposteranno all’esterno, in piazza Dante, con l’esibizione live di Marco Cocci. A conclusione, Lorenzo Baglioni sarà sul palco per interpretare i suoi ultimi successi, tra musica e monologhi comici. In apertura di serata, al bar del Teatrodante sarà possibile gustare un apericena. Tutti gli eventi sono in collaborazione con Teatrodante Carlo Monni, ProCampi, Associazione Fare Centro Insieme e Bar Mezz’A Campi. “Le sorelle Materassi” sarà in replica domenica 1 gennaio alle ore 16.30, parte dell’incasso sarà donato alla sezione Avis di Campi Bisenzio.

A Castelfiorentino al Teatro del Popolo si festeggia con il comico Giobbe Covatta che per lo “Speciale san Silvestro” regala risate assicurate con il divertentissimo spettacolo Sei gradi, che vedela partecipazione diUgo Gangheri. Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta, dopo “7” (come i sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca ora al numero “6″! Anche in questo caso il numero ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. Lo spettacolo avrà inizio alle 22.15, il comico brinderà all’anno nuovo con il pubblico e sarà offerto a tutti il panettone. Questi i prezzi: platea e palchi 6/11 1°e2° ordine 30€; rimanenti palchi 1°e 2° ordine e palchi 3° ordine 26€; loggione 12€. Biglietti disponibili.

Il 31 Dicembre a Vicchio il Teatro Giotto tornerà ad aprire il suo sipario per ospitare la commedia “Lo vogliamo fare questo…(pazzo, pazzo) Spettacolo?”. Lo spettacolo è una creazione originale di Edy Bonaiuti Rossomandi, che prendendo spunto da un’idea di Goffredo Gori, ha rivisitato e riadattato alla realtà del teatro una situazione esilarante e surreale che ci porta direttamente nel “dietro le quinte” o durante le prove di un qualsiasi spettacolo di prosa musicale. Gli spettatori saranno così testimoni diretti di delle difficoltà, dei battibecchi, delle piccole invidie e le incomprensioni che si celano normalmente una volta aperto il sipario ma che talvolta caratterizzano gli equilibri di una compagnia teatrale “fuori scena”. Un regista stressato e travolto da ogni tipo di problema organizzativo ed economico, cercherà di mettere ordine in questo folle cast, finendo però travolto da una situazione non gestibile. Il tutto sarà condito dalle più belle arie tratte dalle operette più note e da monologhi di commedie conosciute. I protagonisti saranno guidati dalla regia di Marco Paoli (che interpreterà anche il regista in scena), che ha dato un suo personale taglio alla messa in scena del copione. Come da tradizione, allo scoccare della mezzanotte il pubblico e gli artisti saluteranno il nuovo anno brindando insieme nella saletta Muzio Cesari, proprio vicino all’uscita del Teatro Giotto. Info e prenotazioni presso Abbigliamento Rocci in Piazza Giotto a Vicchio tel. 055844817.

A Montecatini Terme. attenzione particolare al cenone alle Panteraie, che si è sempre contraddistinto per l’estrema accuratezza e del servizio anche del ristorante Fantastico, a differenza delle normali sale da ballo. Tutto si svolgerà in un ambiente meraviglioso e ricco di contenuti artistici: MANEROS LIVE MUSIC, MEA (Showman), ELEONORA LARI, LE BALLERINE VOLANTI (performer di danza aerea), DOT LABORATELIER (Ballerine e costumiste), EDOARDO NARDIN (Giocoliere e artista di strada). Tutto per creare un grande spettacolo, unico e assolutamente esclusivo in Italia. Ma il party prosegue ancora con la grande musica: commercial e house nel privée e nella sala bordo piscina con tanti djs conosciuti in tutto il panorama della notte: Andrea Leporatti in Arena e poi Max Gigliotti, Emiliano Marchini e Andyboy (Andrea Spadoni) nel privé. E per concludere Mario (sala bordo piscina) che suonerà solo con dischi in vinile. E le luci della discoteca Lidò – Le Panteraie si illumineranno di nuovo.

L’evento ad Arezzo si svolgerà nella parte alta del centro storico, con un programma ricco di iniziative ed eventi. Sarà Davide “Boosta” Dileo dei Subsonica, con il suo djset, l'ospite più atteso della festa promossa e patrocinata dal Comune di Arezzo e organizzata da Milk party e Associazione Music! in collaborazione con Bottega degli Illustri, Emilio Cafè, che per l'occasione si sposterà da piazza Sant'Agostino al Prato, Menchetti, a cui spetterà curare l'apericena, e i sostenitori e partner Estra S.p.A., Coingas, Partesa, Conad, Ali-agenzia per il lavoro e Assicurazioni Generali. L'evento partirà dalle 20,30 con l'apericena, coperto e riscaldato, curato da Menchetti, e djset musicale di Gianluca Peruzzi e Lorenzo Latorraca e proseguirà con lo spazio drink e la cocktail zone curati da Bottega degli Illustri, Emilio Cafè e Partesa. E ancora animazione per bambini in collaborazione con Cooperativa Progetto5. Dalle 22 spazio alla musica live dei Rock'n'Roll Kamikazes e i festeggiamenti della mezzanotte, con il brindisi e panettone di buon anno, affidati al maestro Enzo Scartoni con il suo Music Show e il volo di 3000 palloncini dorati, gratuiti, in collaborazione con Tserve e Andrea Fognani. Un evento nell'evento assolutamente da non perdere. Dopo i festeggiamenti spazio all'ospite più atteso, in seguito al djset di Milk party sarà infatti protagonista la musica di Boosta, il tastierista dei Subsonica, con il suo djset tra elettronica, indie e pop, tutto da ballare. Per informazioni e prenotazioni apericena: 338 1218930 – 349 3612698 – 339 1876729.

Pescia, per la prima volta nella sua storia, festeggerà la fine dell'anno in corso e l'arrivo del 2017 in piazza Mazzini, tra lo storico palazzo municipale e il grande albero di Natale e quando la campana della torre civica scoccherà la mezzanotte, sarà il sindaco Oreste Giurlani accompagnato dai suoi assessori e collaboratori a stappare lo spumante e brindare, insieme a tutti i cittadini, al nuovo anno. Sarà una festa sobria, semplice ma ugualmente divertente e coinvolgente con musica dal vivo prima della mezzanotte e discoteca successivamente per ballare fino a che c'è voglia. A condurre l'intera serata saranno il Sindaco giullare e Don Va, due personaggi molto noti a Pescia e dintorni entrambi interpretati da Dado Martino che intratterrà il pubblico anche con giochi di gruppo. Si inizia alle ore 21,00 con l'illuminazione scenografica del palazzo del Vicario a cura del maestro Antonio Lupi e poi via alla musica ed al puro divertimento per tutta la durata della festa, ideale per l'intera famiglia. La produzione della notte dell'ultimo dell'anno è stata affidata a seguito di pubblica manifestazione di interesse a Pinocchio associazione culturale e sarà realizzata in collaborazione con il comune di Pescia. Naturalmente ingresso libero in modo che la festa sia accessibile e usufruibile da tutti coloro che lo desiderano. Info 391 4121018.

Esibizioni live, coreografie di zumba, proiezioni video e tanta, tantissima musica per tutti i gusti, dal latino americano alla disco commerciale fino ai maggiori successi Anni '80 e '90: inizierà alle 22 il San Silvestro in Passeggiata a Lido di Camaiore, per salutare il 2016 e dare il benvenuto al nuovo anno e a Radio Madama Beach, emittente versiliese che inizierà le sue trasmissioni sul web proprio allo scoccare della mezzanotte. Lo spettacolo entrerà nel vivo con le performance live di Charly, voce e intrattenitore per vari gruppi e band e Simona, cantante di piano bar apprezzata in Toscana e Corsica; quindi largo ai ritmi avvolgenti della zumba, coreografati dal gruppo della palestra Cleopatra di Lido di Camaiore guidato da Anna Martini Zin e Silvia Solidoro, che porteranno dritti alle 23,55, quando inizieranno i preparativi per il countdown. A mezzanotte l'immancabile brindisi, il benvenuto al 2017 e alla web Radio Madama Beach e via alla musica: discosamba, commerciale, successi Anni ’80 e ’90 e mix di video musicali fino alle 2, quando la lunga notte di festa volgerà al termine.

Alla Capannina di Forte dei Marmi si chiude in bellezza con il G­ran Galà di San­ Silvestro­ con lo show del comi­co cabarettista Enzo­ Salvi e il coloratis­simo Brazilian Show. ­Il conto alla rovesci­a sarà affidato come da tradizione al Gr­ande Ufficiale. Per questa occasione sono attesi volti noti del piccolo e del grande schermo, sportivi, tantissimi vip e clienti in arrivo da tutta Italia, tutti pronti a vivere un evento unico nel panorama notturno italiano. Per info e prenotazioni: 0584.80169/­ 366.6608407/ 335.809­0085