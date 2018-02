Sabato 10 febbraio Amandha Fox all'Excelsior di Firenze

La porno star è reduce dall’ennesimo successo cinematografico che le ha consentito di ricevere l’ennesima nomination Oscar del porno

Nell’imminente secondo sabato del mese di febbraio tutti i veri amanti della night life si daranno appuntamento al Sexy Disco Excelsior in via Pistoiese 185 a S.Donnino –Campi Bisenzio- dove ad attenderli ci sarà la diva più radiosa dell’adult entertainment italico: Amandha Fox . La Venere polacca ( rara bellezza dalle movenze feline è facilmente riconoscibile grazie al suo sguardo accattivante, alle sue gambe lunghissime e marmoree, al seno sodo e maestoso, nonché al suo regale lato B che a quanto affermano gli addetti ai lavori del settore adult è simile ad un’opera d’arte del Botticelli ) è stata chiamata dal competente staff del Sexy Disco Excelsior ad “ incendiare “ con il suo live show il palco centrale della prestigiosa location toscana . L’obiettivo primario dell’ organizzazione di questo avvenimento è quello di confermare l’Excelsior come il luogo ideale dove trascorrere il tempo libero all’insegna dell’ottima musica, del divertimento più esaltante e coinvolgente ed in particolar modo ( grazie anche alla presenza di ospiti di primo livello come ad esempio la social porno star Amandha Fox) della trasgressione più raffinata sul consolidato modello dei templi del divertimento Europeo e mondiale. Inoltre la casa di produzione Gamma 3000 di Roma ha fatto uscire in tutte le edicole della nostra Penisola ben 10.000 copie del calendario 2018 di Amandha Fox.