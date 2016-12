Russia: caduto l'aereo che trasportava il Coro dell’Armata Rossa

Un mese e mezzo fa gli artisti a Firenze, nell’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre

In questi giorni tutte le agenzie di stampa battono la notizia della caduta dell aereo Russo Tupolev-154.Secondo il ministro russo dei Trasporti, Maksim Sokolov, Il terrorismo non è "tra le ipotesi principali" delle cause del disastro aereo di ieri nel Mar Nero. Gli inquirenti privilegiano per ora la possibilita' di un errore del pilota o di guasto. Una tesi, questa, ribadita nonostante la diffusione da parte di alcuni mezzi di informazione russi della registrazione di un colloquio in apparenza tranquillo tra controllori di volo pochi istanti prima della scomparsa del Tupolev dai radar.

Sull'aereo tra le 92 persone a bordo, oltre a militari e giornalisti, anche Elizaveta Glinka, nota responsabile di una fondazione umanitaria ed una delegazione di 64 componenti dell'Aleksandrov Ensemble, noto nel mondo come il Coro dell' Armata Rossa.

Nove da Firenze ha avuto l'onore di poter assistere allo spettacolo del 7 novembre scorso al teatro dell'Opera di Firenze.

Ricordiamo il coro e la spettacolare esibizione di musica e danza con una splendida galleria fotografica.