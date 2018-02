​Rubata ad agosto, auto ritrovata sotto al Viadotto dell’Indiano

​All’interno dell’auto due targhe di nazionalità tedesca intestate a un cittadino slavo sul quale sono in corso accertamenti

Era stata rubata in agosto, ieri è stata ritrovata dalla Polizia Municipale. Si tratta di un’auto Kia Sportage del 2016, del valore di circa 25mila euro, rubata nell’agosto scorso. Il proprietario aveva presentato denuncia ai Carabinieri di Legnaia. Il ritrovamento è avvenuto in via Baracca, sotto il Viadotto dell’Indiano.



All’interno dell’auto gli agenti del Reparto Antidegrado hanno scoperto anche due targhe di nazionalità tedesca intestate a un cittadino slavo sul quale sono in corso accertamenti.

Nello stesso intervento gli agenti hanno trovato anche un furgone senza copertura assicurativa per il quale è scattata la rimozione (sanzione per il proprietario 849 euro).