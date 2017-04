Rubano scarpe e pagano le banane: ecco come hanno fatto

E’ successo alla Coop di Ponte a Greve

Un uomo ed una donna, entrati nel negozio intorno le ore 15:15 attiravano l’attenzione della vigilanza poiché giunti al reparto extra-alimentari, prelevavano rispettivamente un paio di scarpe a testa, eseguendo entrambi la medesima operazione, ovvero alzavano la suola interna delle scarpe, strappavano l’antitaccheggio e rimettevano la suola all’interno delle scarpe, successivamente rompevano il sigillo di garanzia, ovvero il filo di plastica che unisce le due scarpe. Dopodiché l’uomo si toglieva le sue scarpe ed indossava le scarpe appena prelevate, riponendo le sue scarpe all’interno della scatola delle scarpe rubate per poi metterla tra le altre in vendita.



La donna invece riponeva le scarpe all’interno della sua borsa. Subito dopo entrambi si portavano verso le casse automatiche self service, dove si assicuravamo l’uscita mediante il pagamento di due banane. Dopo aver eseguito il pagamento delle banane, entrambe i soggetti oltrepassavano le casse, portandosi all’esterno del supermercato.



A quel punto i due soggetti venivano raggiunti dai vigilante e dai Carabinieri che nel frattempo erano stati già attivati.



I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire nella loro disponibilità anche due birre che dalle verifiche effettuate risultavano anch’esse provento di furto. Si tratta di un marocchino di 42 anni, già noto per reati della stessa specie e per aver il divieto di ritorno in ben 9 Comuni di Italia, e di una senese, già nota per i suoi trascorsi per altri tipi di reati.