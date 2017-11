Rottura del tubo di Publiacqua: riaperta una corsia su lungarno Cellini

Lavori all'impianto di Mantignano: domani notte previsti abbassamenti di pressione in zona Castello e via delle Panche

È stata riaperta poco dopo le 17.30 una corsia su lungarno Cellini nel tratto da via della Fornace a piazza Poggi. Sulla corsia è stato istituito un senso unico verso Ponte alle Grazie. Per quanto riguarda il trasporto pubblico sono stati ripristinati i consueti percorsi per le linee 23 e DH in direzione Ponte alle Grazie, restano in deviazione quelle in uscita centro.

Publiacqua informa che per lavori elettrici l’impianto di Mantignano si fermerà dalle 22 di domani alle 6 di venerdì 1° dicembre. I tecnici di Publiacqua metteranno in atto tutte le manovre necessarie per ridurre al minimo i disagi che si limiteranno quindi ad abbassamenti di pressione nella zona nord-ovest del Comune di Firenze (zona Castello, via delle Panche e limitrofe). Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo lavoro potrà creare.