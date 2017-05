​Rossi al Versilia Yachting: 'Viareggio capitale mondiale della nautica'

Prima edizione del Versilia Yachting Rendez Vous da questa mattina nella darsena di Viareggio

"In sei mesi siamo riusciti a rendere possibile questa manifestazione che abbiamo sostenuto anche con un finanziamento. Con il Protocollo firmato stamani abbiamo deciso di proiettarla nel prossimo triennio, con l'obiettivo di far coincidere la realtà produttiva di un settore in cui noi primeggiano nel mondo con la capacità di mostrare al mondo ciò che siamo capaci di realizzare. E oggi Viareggio è capitale mondiale della nautica" il presidente Enrico Rossi spiega così Il senso della partecipazione e del sostegno della Regione Toscana alla prima edizione del Versilia Yachting Rendez Vous, che si è aperta questa mattina nella darsena di Viareggio.

Rossi, che ha firmato con il sindaco Giorgio Del Ghingaro e con il presidente del Distretto regionale per la nautica e la portualità, Vincenzo Poerio, un Protocollo di intesa per una collaborazione che porti alla crescita e al consolidamento della manifestazione che si propone di mostrare la produzione nautica d'eccellenza.

"Anche nella capacità di esporsi - ha sottolineato Rossi - vogliamo diventare i primi nel mondo, anche perché questa capacità si riverbera sull'attività produttiva, sulla conoscenza della Versilia nel mondo e quindi anche sul turismo. E questo è fattore importantissimo per Viareggio e per tutta la Costa toscana".

Il presidente ha poi evidenziato come questa produzione d'eccellenza sia il risultato della capacità di combinare l'abilità manifatturiera e di progettazione con la ricerca, con l'artigianalitá che si sposa con l'innovazione.

"Il Versilia Yachting - ha aggiunto - è una manifestazione che ha e avrà bisogno di una cornice adatta: prima di tutto la sistemazione del porto, e per questo ringrazio l'ingegner Morelli per il lavoro che sta portando avanti. Cerchiamo di avere due occhi, uno che guarda in alto verso ampi orizzonti, e uno a terra per evitare buche e inciampi».

"Ringrazio le istituzioni – ha detto il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro - e quelli che hanno dato una mano alla realizzazione dell'evento. Chi in questi giorni ha visitato la darsena ha riscoperto una Viareggio di qualche anno fa. C'era movimento, via vai, lavoro, fermento: questa è la città che voglio, questo è quello a cui vogliamo puntare. Riporteremo la città ai fasti di un tempo, ma in chiave contemporanea. Viareggio respira col ritmo del mare: non potevamo che ripartire dal mare per dare un segnale forte di ripartenza. Ma Viareggio è anche bellezza: per questo abbiamo voluto firmare questo protocollo qui, a villa Paolina, un gioiello inestimabile.

Apriamo quindi porte e finestre all'innovazione e alla bellezza, con un elemento centrale che ha fortemente caratterizzato questo evento: la collaborazione fra tutte le componenti della comunità. Pubblico e privato insieme per dare alla città un'accelerazione verso il futuro".

"Questa manifestazione, alla edizione numero zero – ha dichiarato Vincenzo Poerio, presidente del Distretto tecnologico della nautica e della portualità toscana – ha già dimostrato di avere i numeri per poter ambire a diventare nel giro di pochi anni uno dei principali eventi internazionali, al pari di quelli di altre nazioni, nel comparto del settore superyacht. La bellezza dei luoghi, il territorio accogliente, le amministrazioni e gli altri enti locali lungimiranti e collaborativi, sono tutti elementi che abbinati alla trasversalità delle proposte del Versilia Yachting Rendez-Vous ,che comprendono anche arte e cultura, ci permette di guardare al futuro con positività"



"Siamo felici per aver riportato a Viareggio un evento di questo livello, per mostrare al mondo le eccellenze di questo territorio e del nostro saper fare impresa. L'eccellenza della cantieristica mondiale abita qui. Questa è la prima delle almeno tre occasioni che avremo per farlo. Ci poniamo in una giusta posizione rispetto al Salone della nautica di Genova che ha altri spazi e altri ruoli rispetto al Versilia Yachting". Anche l'assessore regionale al turismo e alle attività produttive, Stefano Ciuoffo, ha partecipato a Viareggio all'inaugurazione della prima edizione del Versilia Yachting Rendez Vous.

"Se manteniamo elevato il livello della qualità della nostra produzione - ha precisato l'assessore - credo ci sia spazio per tutti. Viareggio lo farà mostrando oltre alla qualità dei suoi yachts, anche quella del suo territorio. Questa è la Toscana, questo è Viareggio, questa è la sua darsena rinnovata, che raccontano al mondo delle sue capacità e delle sue eccellenze, che non possono essere tenute in ombra ma devono essere mostrate in modo adeguato".