Rollinz Esselunga: scambi in negozio, anche a Firenze

Oggetti da collezione, ma anche gioco interattivo

Giocattoli, pupazzi da collezionare, suggestivi soprammobili, questo sono i gadget di Star Wars che da anni non smettono di appassionare i seguaci di quel presunto B-Movie destinato ad essere presto dimenticato dal pubblico cinematografico.

La catena di Supermercati ha valutato positivamente la partecipazione dei consumatori alla raccolta dei Rollinz ed ha ideato l’opportunità di completare la collezione attraverso gli scambi in negozio "Ricorda di portare i tuoi doppioni per partecipare a uno strepitoso scambio di Rollinz" questo l'appello rivolto a grandi e piccini.

Le giornate di scambio dei Rollinz sono programmate per sabato 17 febbraio nei negozi di Pioltello, Rozzano e Firenze Canova e domenica 18 febbraio nei negozi di Affori e Monza Libertà.

Il programma delle giornate prevede le seguenti fasce orarie: dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.



7 Rollinz speciali - Yoda e Darth Vader dorati o i 5 personaggi (BB-8, Padmè Amidala, Luke Pilota X-Wings, Generale Grievous, Soldati artici) Glow in the dark che si illuminano al buio.



I Rollinz sono anche digitali grazie ad una App "Esplora i pianeti della Galassia di Star Wars™ e utilizza l'energia giornaliera disponibile per giocare. Supera le trappole, evita i raggi laser, raccogli tutti i Crediti Galattici nascosti in ogni livello e scopri quali Rollinz possono gareggiare sui 12 pianeti. Completa la collezione digitale: scansiona con l'App il Codice Galattico presente sul tuo scontrino per ottenere un digipack con i 20 Rollinz della precedente collezione, tutti i nuovi personaggi della collezione 2.0 ed i circuiti di gioco! Associa la tua Carta Fidaty per scegliere il tuo Avatar e il lato della forza con cui gareggiare. Personalizza alcuni sfondi dell'App e partecipa alle missioni speciali. La ricarica veloce dei cristalli ti darà inoltre la possibilità di ottenere 1 cristallo ogni 30 minuti".