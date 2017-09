Rolling Stones a Lucca: informazioni e treni straordinari

Modificati i percorsi di ingresso ed uscita dalla stazione di Lucca in occasione del concerto dei

Sabato 23 settembre, al Summer Festival di Lucca, è in programma un appuntamento imperdibile per gli appassionati fan dei Rolling Stones: lo storico gruppo rock britannico si esibirà infatti tra le mura dell’incantevole città toscana, firmando l’unico live italiano del suo “No Filter Tour”.

Per la band e il suo entourage è prevista un’accoglienza accurata, a partire dai piatti e dal caffè che saranno proposti per l’occasione. Sarà infatti Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin della Torre del Saracino di Vico Equense, a preparare la cena che precede il concerto, mentre a Kimbo sarà affidato il compito di offrire il caffè che chiuderà la degustazione. Sabato sera verrà dunque servito il meglio della cucina italiana e tutto il piacere garantito dal caffè Kimbo, che da oltre 50 anni racconta in ogni tazzina l’eccellenza, l’esperienza e la qualità del vero caffè napoletano.

Per gli spettatori, dalle 14.00 di sabato 23 settembre, fino alla partenza dell’ultimo treno della notte, per far fronte alle esigenze di mobilità e sicurezza connessa ai flussi straordinari, Rete Ferroviaria Italiana ha riorganizzato gli accessi della stazione, condividendo la soluzione con le autorità locali. Nello specifico:

i treni in partenza per Firenze utilizzeranno i binari 5 e 6, raggiungibili esclusivamente dall’ingresso di Via Nottolini;

i treni in partenza per Pisa utilizzeranno i binari 3 e 4, con accesso da Piazza Ricasoli, tramite il sottopasso sul lato sinistro del fabbricato di stazione;

i treni in partenza per Viareggio utilizzeranno il binario 1, 1 tronco Ovest, 2 tronco Ovest;

i treni in partenza per Aulla Lunigiana utilizzeranno il binario 1 tronco Est. L’accesso ai binari per Viareggio ed Aulla Lunigiana sarà possibile attraverso l’atrio della biglietteria, da dove partiranno due flussi separati per le rispettive destinazioni.

I nuovi percorsi e gli accessi saranno segnalati con apposita cartellonistica e controllati per regolare al meglio l’afflusso dei viaggiatori. Trenitalia ha incrementato i servizi ordinari con 10 treni straordinari al termine dello show da Lucca in direzione Firenze, Pisa, Viareggio ed Aulla Lunigiana. Programmate anche due corse straordinarie nel pomeriggio per Lucca da Viareggio ed Aulla Lunigiana. Sarà incrementato il presenziamento del personale nella stazione di Lucca ed in quelle limitrofe con circa 50 addetti a supporto della Protezione Civile. I treni potranno allungare i tempi di viaggio per la prevista elevata affluenza dei viaggiatori. Trenitalia ricorda che è consentito salire a bordo dei treni solo se muniti di biglietto e consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il ritorno. A disposizione circa 12.000 posti, terminati i quali non sarà più possibile accedere ai treni della notte. Oltre agli sportelli delle stazioni, i biglietti si possono acquistare anche alle emettitrici self service, sul web all'indirizzo www.trenitalia.com, con la APP Trenitalia, e nei quasi 4700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).