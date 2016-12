Giovedì, alle 11 di mattina, il Cinema Odeon è la prima sala in Italia a proiettare il film più atteso della stagione

Giovedì 15 Dicembre (ore 11 di mattina) un importante evento speciale al Cinema Odeon di Firenze che sarà la prima sala italiana a proiettare in versione originale (con sottotitoli in italiano) il film più atteso della stagione, ROGUE ONE: A STAR WARS STORY, il primo capitolo di una nuova avventurosa serie cinematografica che esplora i personaggi e gli eventi che ruotano intorno alla saga di “Guerre Stellari”.

Il film racconta la storia di un improbabile gruppo di eroi che intraprendono, in un periodo di conflitto, una missione per sottrarre i piani della più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall'Impero, la Morte Nera. Questo evento, fondamentale per la storia di Star Wars, spingerà delle persone ordinarie a unirsi per realizzare imprese straordinarie, diventando parte di qualcosa di più grande. Rogue One è dunque ambientato prima degli eventi narrati in “Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza” e si discosterà dai film della saga, mantenendo comunque una certa familiarità con l'universo di Star Wars - ha commentato la produttrice Kathleen Kennedy. Si inoltrerà in nuovi territori, esplorando il conflitto galattico da una diversa prospettiva militare mantenendo l'atmosfera dei film di Star Wars che i fan conoscono bene.

Negli UCI Cinemas è tutto pronto per la STAR WARS NIGHT che avrà inizio nella serata del 14 dicembre (00:01 del 15 dicembre) con le proiezioni in anteprima in tutto il Circuito di ROGUE ONE: A STAR WARS STORY, il primo capitolo di una nuova avventurosa serie cinematografica dedicata ai personaggi e agli eventi che ruotano intorno alla saga di Guerre Stellari, prodotto da Lucasfilm e distribuito da Walt Disney Pictures Italia, in uscita nelle sale il 15 dicembre. Per conoscere date e orari dettagliati del tuo cinema preferito vai nella sezione "eventi UCI" sul sito www.ucicinemas.it. Con UCI Cinemas, i fan della saga hanno anche la possibilità di vincere un fantastico viaggio di tre giorni a Londra con ingresso alla esclusiva Star Wars Identities Exhibition, partecipando al concorso “UCI Star Wars Rogue One”. Per partecipare all’estrazione, basta acquistare il biglietto UCI Cinemas per assistere a una qualsiasi proiezione di ROGUE ONE: A STAR WARS STORY e registrarlo sul sito rogueone.ucicinemas.it . Sempre su questo sito è inoltre in corso la battaglia tra il team degli imperiali e dei ribelli. Per partecipare a questo contest, gli utenti possono scegliere il team con cui schierarsi, postando le proprie foto. Ogni giorno quelle più cliccate partecipano all’estrazione di un prodotto HASBRO Star Wars a scelta. Le prevendite per partecipare alle proiezioni di ROGUE ONE: A STAR WARS STORY in programma per la STAR WARS NIGHT di UCI CINEMAS e alle successive proiezioni del film sono aperte.