Rocky Horror Show... a Firenze

Fotogallery di Alessandro Rella

L' opera più trasgressiva della storia del rock, rigorosamente in lingua originale e musica dal vivo per il cult degli anni ’70.

Definito la "madre di tuttti i musical", la strepitosa colonna sonora, la totale irriverenza dei protagonisti ed il coinvolgimento del pubblico lo rendono uno spettacolo leggendario!

Dopo Milano è la volta di Firenze che aspettava a braccia aperte l'evento, dimostrandolo con SOLD OUT in quasi tutte le date!

Claudio Bisio, narratore d'eccezione per le date italiane, ci mette del suo con la sua inconfondibile verve e la sua smisurata simpatia.

Spettacolo da non perdere e vivere a pieno in sala, come dimostrato dal pubblico intervenuto truccato di tutto punto.