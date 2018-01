Rocambolesco incidente al piazzale Michelangelo

La vettura si è ribaltata finendo la sua corsa contro un albero

Rocambolesco incidente nelle prime ore della mattinata in viale Michelangelo. Un fiorentino del 1992 alla guida dell’utilitaria di sua madre nel salire il viale verso il piazzale ha perso il controllo dell’auto in curva. La vettura si è ribaltata finendo la sua corsa contro un albero. Fortunatamente il giovane ha riportato lievi contusioni ma comunque stato portato in ospedale in ambulanza. Il pretest sull’alcolemia è risultato positivo e sono attesi gli esiti delle analisi. Per il conducente è scattata la sanzione per la perdita di controllo del veicolo in orario notturno (113,33 euro con decurtazione di 5 punti sulla patente). Nel caso le analisi sul tasso alcolemico accertassero il superamento dei limiti si aggiungeranno la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.