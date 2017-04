Roberto Bolle al Maggio Musicale, gala in due date il 7 e 8 luglio

Roberto Bolle and Friends, il gala di danza della celebre étoile Roberto Bolle, all’Opera di Firenze il 7 e l’8 luglio 2017 alle 20.30. Le prevendite dei biglietti sono partite da mercoledì 15 marzo alle ore 16.

Hanno aperto il 15 marzo le prevendite per lo spettacolo “Roberto Bolle and Friends” il Gala di Roberto Bolle in arrivo a Firenze, all’Opera di Firenze – Teatro del Maggio Fiorentino per due serate: venerdì 7 e sabato 8 luglio 2017.

“Roberto Bolle and Friends” è uno spettacolo che ha girato - e gira tuttora - trionfante tra i luoghi più belli e significativi d’Italia e non solo. Ha aperto nuovi orizzonti e possibilità, ha conquistato piazze e teatri, ha portato danza dove non c’era mai stata, trasformandosi - grazie a Roberto Bolle, non solo nel suo ruolo di interprete ma anche di direttore artistico - in un potente strumento culturale di diffusione della danza, attirando ogni anno migliaia di appassionati e non.

Bolle, forte della sua intensissima esperienza internazionale, è riuscito ogni volta a ricreare per ognuno di questi appuntamenti uno spettacolo magico, riunendo con sé alcuni dei più importanti ballerini del mondo e dando vita con loro a programmi vivaci, sorprendenti, che hanno saputo coinvolgere pubblici eterogenei e mai così vasti finora. Dai grandi classici, alle coreografie più nuove, il “Roberto Bolle and Friends” ha radunato ogni anno il meglio della danza del mondo, offrendo una possibilità culturale rara e prestigiosa e infrangendo alcuni tabù che costringevano il balletto nella definizione di “arte di nicchia”.

Per i due Gala del 7 e 8 luglio prossimi all’Opera di Firenze c’è ancora riserbo sul cast e il programma che lo stesso Roberto Bolle sta preparando; come sempre l’Étoile della Scala – che è anche Principal Dancer dell’ABT di NY – non mancherà di coinvolgere alcuni tra i nomi più importanti del panorama tersicoreo internazionale per offrire al pubblico una serata di danza al suo massimo livello.

I biglietti per assistere allo spettacolo saranno in vendita sul sito www.operadifirenze.it, su www.ticketone.it e alla biglietteria dell’Opera di Firenze in orario di prevendita (dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato dalle 10 alle 13).

La produzione è di Artedanza srl. Per informazioni consultare il sito www.robertobolle.com